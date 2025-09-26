Donald Trump cree que puede terminar con la guerra en Gaza

El mandatario dijo que el pacto, según su evaluación, pondrá fin a la ofensiva y traerá de vuelta a las personas secuestradas, y agregó que espera reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para avanzar en los detalles.

"Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra", declaró a la prensa antes de partir hacia un torneo de golf en Nueva York.

El mandatario afirmó que el conflicto de Gaza sería la octava guerra a la que logra poner fin desde que regresó al poder en enero pasado.

El martes, Trump se reunió en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con representantes de varios países árabes y musulmanes, a quienes prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

Qué se anunció y con quién habló

El plan que presentó la Casa Blanca fue difundido luego de reuniones con gobernantes árabes y musulmanes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, encuentros que, según la Casa Blanca, respaldan la idea de un alto el fuego y pasos posteriores hacia la estabilidad.

Mientras tanto, la intervención del primer ministro israelí, en la ONU, reafirmó la postura de su gobierno de seguir presionando contra Hamas y rechazó concesiones territoriales que, dijo, comprometerían la seguridad. En ese marco, varios delegados abandonaron la sala como gesto de protesta.

Qué implica

Un acuerdo efectivo implicaría: cesar hostilidades por fases, mecanismos para la liberación de rehenes y garantías internacionales para la fase posterior, reconstrucción y seguridad. Hasta ahora, Israel y Hamas no anunciaron públicamente la aceptación del supuesto pacto.

La Casa Blanca prevé nuevas reuniones bilaterales en los próximos días, incluida la de Trump con Netanyahu, que podrían definir plazos y garantías. Mientras tanto, la comunidad internacional observa la evolución de las negociaciones y las condiciones sobre el terreno.