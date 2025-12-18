Rusia advierte a Trump por Venezuela y pide evitar un "error fatal" en el Caribe

Desde Moscú señalaron que se registra “una escalada ininterrumpida y deliberada de la tensión” en torno a Venezuela, a la que calificaron como un país amigo. En ese marco, alertaron especialmente por el carácter unilateral de las medidas impulsadas por Estados Unidos, al considerar que generan una amenaza para la navegación marítima internacional, en referencia al bloqueo de buques petroleros venezolanos.

El mensaje sostuvo que Rusia confía en que la administración estadounidense actúe con racionalidad y pragmatismo, y evite profundizar una situación que podría derivar en consecuencias imprevisibles para todo el hemisferio occidental. Asimismo, Moscú pidió a Washington no caer en un enfoque ideológico estrecho que limite la comprensión del escenario regional y recordó el principio de autodeterminación de los pueblos, citando a Simón Bolívar sobre el derecho de cada nación a elegir a sus gobernantes sin injerencias externas.

En ese sentido, la Cancillería rusa reiteró que defiende de manera consecuente la normalización del diálogo entre Estados Unidos y Venezuela y consideró necesarios pasos concretos para la desescalada del conflicto. También remarcó que las diferencias deben resolverse de forma constructiva y con respeto a las normas del derecho internacional, para garantizar el desarrollo estable e independiente de los países de América Latina y el Caribe.

El comunicado concluyó con una reafirmación de la solidaridad de Rusia con el pueblo venezolano y con el Gobierno de Nicolás Maduro, al que expresó su apoyo en la defensa de los intereses nacionales y de la soberanía del país. En la misma línea, el canciller venezolano, Yván Gil Pinto, agradeció públicamente el respaldo ruso y el rechazo a las acciones que calificó como agresivas por parte de Estados Unidos en el Caribe.

Trump y su cruzada contra Maduro

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión, luego de que Estados Unidos realizara un ataque “cinético letal” contra una supuesta narcolancha en el Pacífico, que dejó cuatro muertos, y ordenara el bloqueo total de los petroleros sancionados que ingresan o salen de Venezuela, además de designar a la administración de Maduro como “organización terrorista extranjera”.

Por su parte, el presidente venezolano rechazó los argumentos de Washington vinculados a la lucha contra el narcotráfico y los calificó como “mentira” y “fake news”, al considerar que se utilizan como pretexto para justificar las agresiones. En ese marco, el Gobierno venezolano ratificó que mantendrá sus exportaciones de petróleo pese al bloqueo, y que hará respetar sus derechos en materia de comercio y libre navegabilidad, mientras diversas naciones del mundo condenaron las acciones estadounidenses, calificadas por Caracas como “piratería”.