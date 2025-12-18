Lula insiste en que no hay razón para una guerra en el Caribe

El mandatario brasileño asegruó que se comunicó con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y con Trump para saber más sobre la cuestión de Venezuela.

Lula refirió que expresó su preocupación por las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela y recordó que la región es una zona de paz donde no habrá una guerra. En su opinión, es imperioso "encontrar una solución".

"Nunca nadie dice concretamente por qué es preciso hacer esa guerra. No sé si el interés es el petróleo de Venezuela, no sé si el interés son los minerales críticos o las tierras raras. El dato es que nadie pone sobre la mesa lo que quiere", expresó el presidente brasileño.

Lula se propone como mediador entre los Estados Unidos y Venezuela

El presidente brasileño comentó que le manifestó a ambos mandatarios que su país tiene "todo el interés" de conversar con las dos partes y con otras naciones para que "se evite una confrontación armada en América Latina y en nuestra querida Sudamérica".

Recordó que Brasil tiene más de 2.000 km de frontera con Venezuela y reiteró: "No queremos una guerra en nuestro continente". "Brasil está muy preocupado porque tiene una gran responsabilidad en Sudamérica", apuntó.

Lula adelantó que está evaluando sostener una nueva conversación con su par estadounidense antes de Navidad "para saber en qué puede contribuir Brasil para que haya un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida".

Sobre su relación con el mandatario estadounidense, Lula aseveró: "Todos ustedes pensaron que iba a entrar en guerra con Trump. Trump se transformó en mi amigo. Un poco de conversación. Dos hombres de 80 años no tienen por qué pelear".

El pasado 2 de diciembre ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica que calificaron como "productiva", días después de que Trump retirara la tarifa extra de 40 % que había impuesto sobre algunos productos procedentes de Brasil como carne, café y algunas frutas.