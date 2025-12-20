En plena tensión con Venezuela, Donald Trump designó al nuevo jefe del Comando Sur

Actualmente, Donovan se desempeña como vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM). Se trata de un oficial de Infantería de Marina con experiencia en reconocimiento y operaciones especiales, que lideró unidades en todos los niveles, desde pelotones de Fuerza de Reconocimiento hasta una División de Marines.

frankdonovan1 El nombramiento de Frank Donovan fue anunciado por el Pentágono.

Donovan dirigió también fuerzas navales en las 5.ª y 6.ª Flotas y estuvo involucrado en operaciones de combate, contingencia y despliegues expedicionarios, tanto en tierra como en mar, tal como se detalla en su biografía oficial.

Su carrera incluye mandos en seguridad naval, unidades antiterroristas, entrenamiento de fuerzas especiales y roles en el Estado Mayor Conjunto. Es licenciado en Geografía, cuenta con estudios militares avanzados y completó un programa ejecutivo en Harvard Business School. Su nombramiento, que fue anunciado por el Pentágono y aún debe ser confirmado por el Senado, tiene como objetivo redefinir la estrategia militar de Washington en América Latina con un enfoque operativo sólido.

La designación de Donovan se produjo tras la renuncia anticipada del almirante Alvin Holsey, que dejó su puesto dos años antes de lo previsto. Según fuentes de la Casa Blanca, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, estaba disconforme con el desempeño del Comando Sur y buscaba una postura más firme, sobre todo en el contexto de las tensiones con Venezuela.

alvinhosley El almirante Alvin Hosley dejó su puesto al frente del Comando Sur.

Trump "no descarta" una posible guerra con Venezuela

El presidente norteamericano admitió ayer que "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela, días después de ordenar un "bloqueo" a los petroleros que entran y salen de ese país y en medio de sus bombardeos contra lanchas en el mar Caribe argumentando que actúa contra el narcotráfico.

"No lo descarto, no", dijo el líder republicano en una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, si bien enfatizó que "no discute" si sus últimas acciones, incluidos los citados bombardeos, que dejan ya más de 100 muertos, y la incautación de un petrolero venezolano frente a las costas del país, podrían desembocar en un conflicto.

Las palabras de Trump llegaron horas después de que sostuviera que no es necesario el visto bueno del Congreso para que Washington lleve a cabo un ataque terrestre en territorio venezolano, con el objetivo declarado de actuar contra cárteles de la droga, algo que Caracas describe como una excusa para justificar una invasión.