La ONU reclamó la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

La organización internacional pidió que sean excarcelados de manera "inmediata e incondicional". Según la ONU, en Venezuela hay 800 personas detenidas por motivos políticos y sólo 50 fueron liberadas en los últimos días.

La ONU exigió este lunes al gobierno interino de Venezuela la libertad "inmediata e incondicional" de todos los presos políticos. El reclamo se conoció horas después de que la ONG Foro Penal informara sobre la excarcelación de 24 personas, entre ellas dos italianos, que permanecían recluidas en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1.

“De un total estimado de 800 personas detenidas por motivos políticos, hasta el momento sólo alrededor de 50 parecen haber sido liberadas, incluidas algunas cuyos casos han sido mencionados en nuestros informes anteriores", señaló la Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela en un comunicado.

"Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos. Seguimos particularmente preocupados por las mujeres que aún siguen detenidas, dada la afectación distinta y a menudo agravada que la detención tiene sobre su salud y sus responsabilidades de cuidado", remarcó el texto.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, desafió a Donald Trump.
La ONU cuestionó al gobierno interino de Delcy Rodríguez por la falta de transparencia en las liberaciones de presos políticos.

La organización internacional manifestó también su preocupación por la falta de transparencia de las autoridades venezolanas ante las nuevas liberaciones, que se realizan en cuentagotas y sin que se conozcan los criterios aplicados, los plazos y el número exacto de los presos liberados. Según el gobierno interino de Delcy Rodríguez, en los últimos días fueron excarcelados 116 presos políticos.

Hasta ahora, no existe una lista oficial ni información fehaciente sobre las próximas excarcelaciones. La metodología consiste en avisar a los familiares pocos minutos antes de la liberación, dejando a los detenidos en puntos específicos fuera del centro de detención.

La de esta madrugada fue la segunda tanda de liberados por el gobierno interino. Vale recordar que la primera tuvo lugar cinco días después del operativo militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su extradición para ser juzgado ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo.

En su comunicado, la ONU urgió a las autoridades chavistas a proporcionar información clara sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, así como a garantizar la comunicación con ellos. “La detención prolongada en régimen de incomunicación -una violación de derechos humanos que muchas personas continúan enfrentando- agrava el sufrimiento de las familias y debe cesar”, denunciaron.

Desde la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, centenares de familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de distintas cárceles donde, en “muchos casos” los “funcionarios alegan desconocer las órdenes de excarcelación”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014” en el país caribeño.

