Donald Trump se reunirá con la opositora venezolana María Corina Machado

El líder republicano había anunciado días atrás que recibiría a la premio Nobel de la Paz. Ahora, fuentes de la Casa Blanca detallaron que la cita se llevará a cabo esta semana.

Embed

La opositora llegó a decir que estaría dispuesta a compartir con Trump el galardón que recogió el pasado diciembre en la capital de Noruega, luego de que el Presidente expresara que Machado no tenía el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano.

La decisión de Trump de no respaldar a la opositora se habría producido precisamente a raíz de su malestar por la entrega del citado premio. La Fundación Nobel recordó en un comunicado que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

El Papa León XIV se reunió con María Corina Machado

El Papa León XIV recibió este lunes en audiencia privada en el Vaticano a la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El encuentro se produce poco más de una semana después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el ataque de Estados Unidos sobre Caracas.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano Vatican News, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha confirmado esta reunión pero como es habitual en este tipo de encuentros, han acordado mantener la confidencialidad del contenido de la conversación.

image

El viernes pasado, el jefe de la Iglesia católica, en un discurso ante el cuerpo diplomático, llamó a respetar la "voluntad del pueblo venezolano" y a buscar soluciones pacíficas más allá de "intereses partidistas".

Por su parte, el candidato de la oposición en las presidenciales del 28 de julio de 2024, Edmundo González, destacó el encuentro entre Machado y el Papa. Dijo que se trató de "un mensaje muy importante para los venezolanos" y recordó que tras "la última reunión de venezolanos en el Vaticano (...) muchas cosas cambiaron".