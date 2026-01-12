Donald Trump se reunirá con la opositora venezolana María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos recibirá este jueves a la ganadora del Premio Nobel de la Paz en la Casa Blanca. La líder de la oposición venezolana mantuvo un encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con la líder opositora venezolana María Corina Machado, después de haberse negado a respaldarla para gobernar el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro, en una operación del ejército norteamericano.
El líder republicano había anunciado días atrás que recibiría a la premio Nobel de la Paz. Ahora, fuentes de la Casa Blanca detallaron que la cita se llevará a cabo esta semana.
La opositora llegó a decir que estaría dispuesta a compartir con Trump el galardón que recogió el pasado diciembre en la capital de Noruega, luego de que el Presidente expresara que Machado no tenía el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano.
La decisión de Trump de no respaldar a la opositora se habría producido precisamente a raíz de su malestar por la entrega del citado premio. La Fundación Nobel recordó en un comunicado que sus galardones son intransferibles e irrevocables.
El Papa León XIV recibió este lunes en audiencia privada en el Vaticano a la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El encuentro se produce poco más de una semana después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el ataque de Estados Unidos sobre Caracas.
Según ha informado el portal oficial del Vaticano Vatican News, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha confirmado esta reunión pero como es habitual en este tipo de encuentros, han acordado mantener la confidencialidad del contenido de la conversación.
El viernes pasado, el jefe de la Iglesia católica, en un discurso ante el cuerpo diplomático, llamó a respetar la "voluntad del pueblo venezolano" y a buscar soluciones pacíficas más allá de "intereses partidistas".
Por su parte, el candidato de la oposición en las presidenciales del 28 de julio de 2024, Edmundo González, destacó el encuentro entre Machado y el Papa. Dijo que se trató de "un mensaje muy importante para los venezolanos" y recordó que tras "la última reunión de venezolanos en el Vaticano (...) muchas cosas cambiaron".
