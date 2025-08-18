Donald Trump y Volodimir Zelenski respaldan una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz

"Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral y creo que (con ello) habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", dijo Trump frente a Zelenski desde el Despacho Oval.

En este sentido, Trump instó a trabajar tanto con Kiev como con Moscú para cerrar un acuerdo que permita poner fin a los combates en el frente ucraniano. "Vamos a tener una paz duradera. Espero que sea inmediata. Espero que no tengan que continuar (los ataques)", dijo el presidente norteamericano.

Asimismo, abogó por un acuerdo de paz más amplio en vez de por una tregua más corta. "Me gusta el concepto de un alto el fuego por una razón: porque se deja de matar gente inmediatamente", ha indicado, reiterando que espera que cesen los ataques.

Por su parte, Zelenski dijo que Ucrania "está lista" para llevar a cabo una reunión trilateral. "Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra", resaltó en declaraciones a la prensa.

El mandatario ucraniano instó a proporcionar más armamento a Kiev, sobre todo baterías Patriot, a través de un programa financiado por aliados europeos, en medio de un aumento de los ataques por parte de Moscú. "Agradecemos este programa y esta oportunidad", dijo.

Al ser consultado por las garantía de seguridad a Kiev, Trump explicó que este punto todavía está en fase de negociación con los aliados de la OTAN, pero que Washington "se involucrará" en el proceso. "Lo vamos a discutir hoy, pero les brindaremos muy buena protección y seguridad", argumentó.

El magnate republicano informó además de que mantendrá una conversación telefónica con Putin tras las reuniones de este lunes con Zelenski y el grupo de líderes europeos que lo acompañan, entre los que se encuentra el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Zelenski describe como "buenas" y "constructivas" las conversaciones con Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, describió como "buenas" y "constructivas" las conversaciones que ha mantenido este lunes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien le ha insistido en las garantías de seguridad y el regreso de los niños ucranianos.

"Creo que hemos tenido una muy buena conversación con Trump. Muy buena. Realmente ha sido la mejor. O, perdón, quizás la mejor será en el futuro. Pero ha sido muy buena", ha declarado durante una reunión con Trump y líderes europeos que ha sido televisada y en la que cada uno de ellos ha tomado la palabra para mostrar su apoyo a Kiev.

En este sentido, ha considerado que se ha tratado de un encuentro "constructivo" y "específico", en el que le han abordado "aspectos muy sensibles" --como el tema de la seguridad, el intercambio de prisioneros o la devolución de los niños ucranianos-- y le ha puesto al tanto de la situación en el frente.

"La seguridad de Ucrania depende de Estados Unidos y de los líderes europeos (...) Todos nosotros queremos poner fin a la guerra, parar a Rusia y parar la guerra", ha declarado Zelenski durante su intervención, en la que ha asegurado que han "ayudado mucho" y que está "contento de la gran unidad" mostrada durante la jornada.

Por otro lado, el mandatario ucraniano ha dicho que espera llegar a acuerdos en cuanto a "los temas delicados, los territoriales": "Es muy importante (...) y los discutiremos a nivel de líderes durante una reunión trilateral", en referencia a un eventual encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Trump intentará organizar dicha reunión. Dijo que asistirá o no. Ucrania estará encantada de que participe", ha manifestado Zelenski. Tras esas declaraciones, el inquilino de la Casa Blanca ha agregado que "si ambos países desean" su presencia --tanto Ucrania como Rusia--, estará presente.