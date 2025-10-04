Israel se prepara para la primera etapa del plan de Trump en la Franja de Gaza

"Tras la respuesta de Hamás, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan del presidente Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes", indicó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado de prensa. En la misma nota, aseguró que continuará trabajando "en plena cooperación" con la Casa Blanca "para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que son consistentes con la visión del presidente Trump".

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron la realización una “evaluación especial de la situación a la luz de los acontecimientos”, en la que participaron los más altos mandos del Estado Mayor israelí, que atiende ya a los requerimientos para cumplir con el anuncio del primer ministro.

“De acuerdo con la directiva del escalón político, el jefe de Estado Mayor ha ordenado que se realicen los preparativos para implementar la primera fase del plan Trump para la liberación de los rehenes. Se ha enfatizado que la seguridad de nuestras fuerzas es una prioridad absoluta y que todas las capacidades de las FDI se asignarán al Comando Sur para la protección de nuestras fuerzas”, informó el Ejército a través de su cuenta en X.

Netanyahu habla y Trump lo observa. No aceptaron preguntas. Netanyahu avanza en el plan diseñado por Trump para la Franja de Gaza.

Así, la cúpula militar israelí instó a “todas las fuerzas” a mantenerse “alerta y vigilantes”, dada “la sensibilidad operativa” de la situación, insistiendo en la necesidad de “una respuesta rápida para eliminar cualquier amenaza”.

Este anuncio se produjo horas después de que Hamás dijera estar de acuerdo con “la liberación de todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta (de Trump), siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo”.

El grupo terrorista expresó, asimismo, su “disposición a iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del intercambio”, así como su voluntad de entregar la futura administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de tecnócratas independientes “basado en el consenso nacional palestino y con el apoyo árabe e islámico”, según reza un comunicado recogido por el diario ‘Filastín’, afín al grupo.

La respuesta de Hamás atendió a un ultimátum de Trump para aceptar el acuerdo, bajo la amenaza de que, si no lo hacía, se desataría “un infierno como nunca antes se había visto”.