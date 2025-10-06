Scott Bessent recibió a Luis Caputo en EE.UU. y habló de "discusiones productivas"

“Me complace dar la bienvenida a Caputo y a la delegación argentina al Departamento del Tesoro. Durante su estadía aquí en Washington continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de la Argentina”, publicó Bessent en su cuenta de X.

El mensaje de Bessent resulta una señal contundente para los mercados en la antesala de una semana que se prevé de alta tensión, y ratifica el compromiso del gobierno de Donald Trump de sostener el plan de estabilización de Milei. Se espera que de la serie de reuniones que mantendrá la delegación argentina surja un anuncio concreto .

Pleased to welcome @LuisCaputoAR and the Argentine delegation to the @USTreasury.



During their time here in Washington, we will continue our productive discussions on the several options that Treasury has at the ready to support Argentina’s strong policies. pic.twitter.com/MZVaxJIp1J — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 6, 2025

De esta manera, se iniciaron las negociaciones entre ambos países, con el objetivo de conseguir un respaldo financiero por parte del Tesoro estadounidense en medio de las tensiones previas a las elecciones legislativas del 26 de octubre. "Vamos a darles una línea de swap, no vamos a poner dinero en la Argentina", había adelantado Bessent el último jueves. "Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental", subrayó.

“El Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, agregó.

Caputo viajó junto a su viceministro, José Luis Daza; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Toda la delegación se encuentra en territorio norteamericano desde el sábado pasado.

La reunión entre los equipos técnicos se sumó a la invitación que extendió el gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei para que visite la Casa Blanca el próximo 14 de octubre y dejó abierta la posibilidad de que la ayuda financiera llegue antes del 27 de octubre, el primer lunes post elecciones legislativas.

El viernes pasado, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, había mantenido una conversación con Bessent, y aseguró que la ayuda económica para el país podría incluir Derechos Especiales de Giro (DGE). Se trata de un activo de reserva internacional creado por el FMI con el objetivo de complementar las reservas oficiales de sus países miembros, en este caso las reservas del Banco Central (BCRA), actualmente ubicadas en US$42.698 millones.