Dos billetes iguales de un dólar podrían venderse en U$S 150.000

No es la primera vez que Estados Unidos comete errores en la emisión de dólares. Por ejemplo, en julio de 2016, un error tuvo lugar cuando la Bureau of Engraving and Printing (Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos) emitió una solicitud a sus instalaciones en Fort Worth.

La particularidad de esta solicitud radicaba en que era una réplica exacta de la remitida previamente a sus contrapartes en Washington DC en noviembre de 2014.

El resultado de este insólito acto de duplicación se tradujo en la existencia de 6,4 millones de billetes de un dólar con números de serie idénticos, a pesar de que, por definición, cada número de serie debería ser único.

El error impregnó a estos dólares con un valor que sobrepasa con creces su valor nominal, debido al interés de los coleccionistas de billetes que hay en todo el mundo.

image.png Buscan dos dolares iguales.

Cuánto pueden llegar a pagar por los dos billetes

De todos modos, es fundamental tener en cuenta que, en el enorme mundo de las monedas estadounidense en circulación, las posibilidades de encontrarse con dos billetes idénticos son muy bajas.

Hay tantos billetes de un dólar en el mundo, que resulta casi imposible tener una cifra precisa de cuántos existen actualmente en circulación, pero se estima que hay entre 12.500 y 14.400 millones. En ese “océano” de billetes, la posibilidad de tener dos iguales en la billetera es ínfima, pero siempre mayor a cero.

Para reconocer dos dólares gemelos, se deben observar ciertos detalles. Por un lado, se debe observar el número de serie, que aparece en el extremo derecho de la efigie de George Washington, y proclama ser de la “Serie 2013″.

Según el sitio web Wealthy Nickel, el valor de remate de los dólares duplicados puede oscilar entre los U$S 20.000 y los USS 150.000 dólares, dependiendo de la condición del billete y su número de serie. Por supuesto, se debe ir al sitio adecuado y antes que nada, demostrar la veracidad de los billetes.

No es la primera vez que Estados Unidos comete errores en la emisión de dólares. Fallas a la hora de la acuñación de una moneda o circunstancias particulares de una edición pueden hacer que se generen ediciones raras muy codiciadas por los coleccionistas que las transforman en objetos preciados: algunas se pueden vender por entre U$S 25 y U$S 25.000 de acuerdo a la suerte del hallazgo.

La figurita difícil de los coleccionistas

Este fenómeno ha dado origen al Proyecto B2013, una iniciativa dedicada exclusivamente a la búsqueda de estos tesoros numismáticos.

Lo que podría parecer un billete de un dólar común y corriente puede convertirse en una pieza invaluable para coleccionistas y amantes de las rarezas numismáticas. La combinación de características específicas y la posibilidad de emparejar billetes de la misma serie fabricados en diferentes ciudades hacen que estos billetes se conviertan en auténticos tesoros, capaces de cambiar la vida de quienes los encuentren.

A través de investigaciones meticulosas y el seguimiento de pistas valiosas, los entusiastas de la numismática han contribuido a la búsqueda de estos tesoros económicos.

De igual manera se pueden encontrar muchas otras monedas y billetes “especiales” que multiplican su valor original de manera exponencial.