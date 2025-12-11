El cinematográfico escape de Corina Machado de Venezuela

La mujer distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025 apeló a una peluca y un disfraz, al inicio de su “huida de Venezuela el lunes por la tarde”, describe un artículo publicado por The Wall Street Journal.

Su objetivo era llegar a Noruega el miércoles a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz, señala el trabajo que firman para el medio mencionado José de Córdoba, Vera Bergengruen y Alex Leary.

“Después de llegar finalmente a Oslo, Machado se paró en el balcóndel Grand Hotel del centro de la ciudad la madrugada del jueves ysaludó a sus partidarios”, describe.

“Antes de poder hacer el viaje, Machado tuvo que llegar desde el suburbio de Caracas donde había estado escondida durante un año hasta un pueblo pesquero costero, donde la esperaba una lancha”, indica la crónica de lo que fue su “gran escape”.

Después y durante el transcurso de 10 horas, Machado y dos personas que la ayudaron a escapar, sortearon 10 puntos de control militar evitando ser capturadas cada vez, antes de llegar a la costa a medianoche, continúa el informe, que cita como fuente a una persona cercana a la operación. Descansó unas horas, antes de la siguiente etapa de su viaje: el cruce del mar hasta Curazao.

Usaron una lancha de pesca, gracias a “una red venezolana”

“Ella y sus dos compañeros partieron en una lancha de pesca de madera a las 5 a. m. con fuertes vientos y mares agitados que los ralentizaron”, siguió el testigo que habló con los periodistas. Contribuyó con su huida “una red venezolana que ayudó a otras personas a salir del país”, siempre según la misma fuente.

El ejército de los Estados Unidos fue avisado, cosa de que no hundieran o detuvieran el en el que se embarcaron posteriormente.

No contenta con el arriesgado viaje de ida Venezuela-Noruega, anunció que, una vez que se someta a los controles médicos y termine de disfrutar el reencuentro con sus hijos, Machado anunció que está dispuesta a volver a su tierra, tal vez a aquel suburbio de Caracas donde se escondió por tanto tiempo.