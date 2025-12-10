Internacionales |

Estados Unidos mostró como incautó un petrolero iraní frente a Venezuela

El Gobierno estadunidense difundió imágenes del operativo que permitió incautar la carga de un buque frente a las costas venezolanas.

Las autoridades del Gobierno de Estados Unidos realizaron la confiscación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta de la Guardia Costera, el FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y el apoyo del Departamento de Defensa.

La incautación ocurrió luego de la ejecución de una orden de embargo para un buque usado en el transporte de petróleo sancionado proveniente de Venezuela e Irán, procedimiento enmarcado dentro de las medidas estadounidenses para bloquear redes internacionales de financiamiento a organizaciones terroristas.

El buque llevaba años bajo sanciones estadounidenses por su vinculación con una red ilícita de transporte de crudo destinada a la financiación de grupos calificados como terroristas por Washington.

Las fuerzas estadounidenses terminaron la operación en aguas internacionales, “de manera segura” y bajo la continuidad de la investigación dirigida junto al Departamento de Seguridad Nacional para impedir el tráfico de hidrocarburos sujetos a sanciones.

La incautación fue adelantada este miércoles por el presidente Donald Trump, quien informó a la prensa sobre la toma de una embarcación catalogada como “el petrolero más grande jamás incautado” por los Estados Unidos cercano a las costas venezolanas, en el marco del despliegue militar estadounidense ordenado por la Casa Blanca en el mar Caribe, enfocado en combatir el narcotráfico y el contrabando internacional de crudo.

Trump agregó que el operativo formaba parte de una estrategia más amplia y que otros acontecimientos similares estarían por ocurrir.

Estados Unidos incrementó la presión diplomática, económica y militar sobre el régimen de Nicolás Maduro bajo la premisa de combatir las redes de narcotráfico y aislar financiera y petroleramente a la dictadura venezolana.

Las acciones de embargo y decomiso de navíos se ejecutaron al amparo de la legislación estadounidense y sin especificar detalles sobre los responsables directos de la tripulación del buque ni el destino final de la carga incautada.

