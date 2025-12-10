Javier Milei regresa de Oslo sin la foto con María Corina Machado

La intención del Gobierno nacional era que Milei se encontrara con la líder de la oposición en Venezuela. Pero el viaje de Machado se demoró y el mandatario canceló su agenda en Oslo y emprendió su viaje de regreso a la Argentina.

“Ante la incertidumbre de la llegada de Maria Corina Machado a Oslo, la comitiva argentina decidió dejar ese espacio protagónico para ella”, indicaron fuentes de Presidencia.

Según el entorno de Corina Machado, la dirigente habría salido con éxito de Venezuela, pero aún no había certeza en qué horario llegaría a Oslo.

La partida de su país se dio de esa forma porque la opositora a Nicolás Maduro está en la clandestinidad hace 15 meses en su país.

Corina Machado que invitó a Javier Milei para que lo acompañe en la ceremonia de premiación, en Oslo. La ceremonia adquiere una relevancia notable y todas las miradas están puestas en la reaparición de Corina que vive escondida y que no logró llegar a tiempo a la premiación

Durante el vuelo a la capital de Noruega, un asesor del presidente Javier Milei le acercó las contundentes declaraciones acerca de Argentina que el presidente estadounidense, Donald Trump realizó a la prensa.

"En Sudamérica he apoyado a Milei, en Argentina. Él estaba perdiendo las elecciones, yo lo apoyé y ganó de manera contundente", declaró el presidente de Estados Unidos en una entrevista con el sitio Político.

Trump se refirió al respaldo político que le dio en el encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca previo a las elecciones del 26 de octubre, y también al respaldo financiero que otorgó el Tesoro, dirigido por Scott Bessent, para frenar la corrida cambiaria contra el peso, que estuvo a punto de terminar con la política cambiaria de bandas de flotación y la gestión de Luis Caputo en el Palacio de Hacienda.