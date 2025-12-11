María Corina Machado reapareció tras un año: "Se necesita coraje para luchar por la libertad"

Premio Nobel Machado Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el premio en nombre de su madre el pasado miércoles.

Machado, de 58 años, llegó a su hotel pasadas las 02:00 y fue ovacionada por compatriotas que entonaron el himno nacional y corearon frases como “¡Libertad!” y “¡María, ayúdanos a volver!”. Su viaje había sido organizado en secreto debido a las restricciones y amenazas en su país.

En conferencia de prensa, la líder opositora dejó varios mensajes sobre la situación venezolana y el conflicto diplomático entre Caracas y Washington. “Estoy muy esperanzada por el futuro de Venezuela” y “Se necesita coraje para luchar por la libertad”, expresó, insistiendo en que mantiene intacta su confianza en un cambio político.

La última aparición pública de Machado había sido tras las cuestionadas elecciones de 2024, cuyos resultados (no reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos) otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. La opositora denunció fraude, presentó actas de votación y marchó contra la jura del mandatario bolivariano.

Expertos señalan que Machado corre riesgo de ser arrestada si regresa a Venezuela, luego de que la fiscalía la advirtiera que sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país. En ese contexto, recibió el apoyo de Donald Trump, quien afirmó: “No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento”.