El Congreso destituyó al presidente interino de Perú, José Jeri

En una sesión extraordinaria, convocada luego de que consiguieran las firmas necesarias en medio de un receso parlamentario, la moción para eyectar del cargo a Jerí consiguió 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

El ahora ex mandatario pertenece al partido “Somos Perú”, y había llegado a la presidencia interina el pasado 10 de octubre tras la caída de Dina Boluarte.

Sin embargo, su breve gestión quedó marcada por la falta de popularidad y una serie de escándalos que terminaron en la justicia. La Fiscalía lo investiga por reuniones semi-clandestinas con empresarios chinos que son contratistas del Estado y, según registros de cámaras de seguridad, el ahora ex mandatario habría asistido encapuchado a un restaurante en Lima, el 26 de diciembre, para evitar ser identificado.

A estas acusaciones se le sumaron episodios que generaron un fuerte repudio social: “Hubo invitaciones a mujeres al Palacio en la noche. También se filtraron fotos de su cumpleaños donde invitó a tres señoritas, una de ellas asesinada de 80 balazos por estar vinculada con una presunta red de tráfico sexual”, detalló la analista Giovanna Peñaflor en diálogo con el canal Todo Noticias.

Además, se investiga la contratación estatal de una mujer que, según los registros oficiales, pasó toda la noche en la sede de Gobierno durante los festejos de Halloween.