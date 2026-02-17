Perú quiere destutuir a José Jerí y podría tener su octavo presidente en diez años

El Congreso debate la salida del mandatario de Perú por denuncias de tráfico de influencias y escándalos personales.
El presidente de Perú, José Jerí, atraviesa sus horas más críticas en el poder. Este martes, el Congreso debatirá un pedido de destitución en su contra por tráfico de influencias, una situación que pone al país vecino al borde de su octavo cambio presidencial en menos de una década.
El escenario es de máxima tensión, ya que el proceso se da a solo dos meses de las elecciones generales del 12 de abril.
Jerí, perteneciente al partido Somos Perú, llegó a la presidencia interina el pasado 10 de octubre tras la caída de Dina Boluarte. Sin embargo, su breve gestión quedó marcada por la falta de popularidad y una serie de escándalos que terminaron en la justicia. La Fiscalía lo investiga por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos que son contratistas del Estado. Según registros de cámaras de seguridad, el mandatario habría asistido encapuchado a un restaurante en Lima el 26 de diciembre para evitar ser identificado.
A estas acusaciones se suman episodios que generaron un fuerte repudio social: “Hubo invitaciones a mujeres al Palacio en la noche. También se filtraron fotos de su cumpleaños donde invitó a tres señoritas, una de ellas asesinada de 80 balazos por estar vinculada con una presunta red de tráfico sexual”, detalló la analista Giovanna Peñaflor en diálogo con TN. Además, se investiga la contratación estatal de una mujer que, según los registros oficiales, pasó toda la noche en la sede de gobierno durante los festejos de Halloween.
La suerte del mandatario, apodado "pajerín" por sus detractores, se define hoy entre el cálculo político de la derecha peruana. Mientras Rafael López Aliaga busca despegarse de su figura para no perder puntos en la campaña, el fujimorismo evalúa si sostiene o no su apoyo. Respecto a los mecanismos legales, el analista Fernando Tuesta explicó: “Lo que se va a discutir es si procede la vacancia como cualquier presidente, o una censura. Si se lo considera como presidente encargado en su calidad de titular del Congreso, entonces alcanzará con la censura que requiere una mayoría simple”. Si Jerí cae, el gran dilema será quién asuma la transición, con el nombre de la polémica Maricarmen Alva encabezando la lista de posibles sucesores.
La inestabilidad que atraviesa Perú se explica por la debilidad de sus partidos políticos y una Constitución que hace fácil remover a los mandatarios. El Congreso puede sacar a los presidentes por "incapacidad moral" sin la necesidad de un juicio político largo o pruebas concluyentes, lo que genera un recambio constante ante cualquier crisis o escándalo de corrupción.
Estos fueron los motivos por los cuales Perú cambió de mandatarios:
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): renunció acorralado por el Congreso cuando saltaron sus vínculos con los sobornos de la empresa Odebrecht y tras un escándalo de compra de votos para evitar que lo echaran.
Martín Vizcarra (2018-2020): lo sacaron por "incapacidad moral". El Congreso lo acusó de haber recibido coimas cuando era gobernador años atrás.
Manuel Merino (2020): duró apenas cinco días. Asumió tras la caída de Vizcarra, pero las protestas en la calle fueron tan masivas y violentas que tuvo que dar un paso al costado.
Francisco Sagasti (2020-2021): fue el único que trajo algo de calma. Fue presidente transitorio y logró entregar el mando a tiempo tras las elecciones.
Pedro Castillo (2021-2022): terminó preso después de intentar un "autogolpe" de Estado. Quiso cerrar el Congreso y gobernar por decreto, pero nadie lo apoyó y lo destituyeron en cuestión de horas.
Dina Boluarte (2022-2025): era la vice de Castillo. Su gestión estuvo marcada por protestas durísimas y escándalos de corrupción. Al final, perdió el apoyo de los partidos que la sostenían y fue destituida por "incapacidad" para frenar la inseguridad.
José Jerí (2025-Actualidad): entró como presidente interino por ser el jefe del Congreso. Hoy está en la cuerda floja, acusado de tráfico de influencias por reunirse en secreto con empresarios y por escándalos en el Palacio de Gobierno.
