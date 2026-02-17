Perú quiere destutuir a José Jerí y podría tener su octavo presidente en diez años

El escenario es de máxima tensión, ya que el proceso se da a solo dos meses de las elecciones generales del 12 de abril.

el-presidente-encargado-jose-jeri-foto-reuters-BQ3FITWRVBERFJ6HH3RURMSMAI Perú podría tener su octavo presidente en diez años.

Jerí, perteneciente al partido Somos Perú, llegó a la presidencia interina el pasado 10 de octubre tras la caída de Dina Boluarte. Sin embargo, su breve gestión quedó marcada por la falta de popularidad y una serie de escándalos que terminaron en la justicia. La Fiscalía lo investiga por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos que son contratistas del Estado. Según registros de cámaras de seguridad, el mandatario habría asistido encapuchado a un restaurante en Lima el 26 de diciembre para evitar ser identificado.

A estas acusaciones se suman episodios que generaron un fuerte repudio social: “Hubo invitaciones a mujeres al Palacio en la noche. También se filtraron fotos de su cumpleaños donde invitó a tres señoritas, una de ellas asesinada de 80 balazos por estar vinculada con una presunta red de tráfico sexual”, detalló la analista Giovanna Peñaflor en diálogo con TN. Además, se investiga la contratación estatal de una mujer que, según los registros oficiales, pasó toda la noche en la sede de gobierno durante los festejos de Halloween.

La suerte del mandatario, apodado "pajerín" por sus detractores, se define hoy entre el cálculo político de la derecha peruana. Mientras Rafael López Aliaga busca despegarse de su figura para no perder puntos en la campaña, el fujimorismo evalúa si sostiene o no su apoyo. Respecto a los mecanismos legales, el analista Fernando Tuesta explicó: “Lo que se va a discutir es si procede la vacancia como cualquier presidente, o una censura. Si se lo considera como presidente encargado en su calidad de titular del Congreso, entonces alcanzará con la censura que requiere una mayoría simple”. Si Jerí cae, el gran dilema será quién asuma la transición, con el nombre de la polémica Maricarmen Alva encabezando la lista de posibles sucesores.

¿Por qué hubo tantos presidentes en los últimos diez años?

La inestabilidad que atraviesa Perú se explica por la debilidad de sus partidos políticos y una Constitución que hace fácil remover a los mandatarios. El Congreso puede sacar a los presidentes por "incapacidad moral" sin la necesidad de un juicio político largo o pruebas concluyentes, lo que genera un recambio constante ante cualquier crisis o escándalo de corrupción.

Estos fueron los motivos por los cuales Perú cambió de mandatarios: