Carnaval de Río: homenaje a Lula desata críticas y tensión política en año electoral

Embed - Oposición anuncia acciones legales contra Lula por utilizar el Carnaval como "plataforma electoral"

Fue la primera vez que un mandatario en ejercicio se convirtió en tema central de un desfile en la avenida Marquês de Sapucaí. La puesta en escena recorrió la vida de Lula, desde su infancia en el nordeste y su etapa como obrero metalúrgico hasta su tercera asunción presidencial en enero de 2023. Participaron cerca de 3.000 integrantes con carrozas, pantallas y una escultura metálica del jefe de Estado.

OJPMUZ4FTVDSDNCG7XDVKQPNDE Fue la primera vez que un presidente en ejercicio es objeto de un tributo en la famosa avenida de 700 metros del Sambódromo.

Cruces y advertencias

La presentación incluyó una sátira al ex presidente Jair Bolsonaro, representado en una carroza con estética de caricatura y referencias a su situación judicial, tras la condena a 27 años dictada en 2025 por intento de golpe de Estado. La escena generó cánticos y también cuestionamientos.

Dos partidos opositores pidieron al Tribunal Superior Electoral que prohibiera el desfile por considerar que podía tratarse de propaganda electoral financiada con recursos públicos. El tribunal rechazó el planteo, aunque aclaró que podría investigar si detecta irregularidades.

academicos-da-niteroi-lula-16 El desfile comenzó con gigantescas pantallas mostrando escenas de la vida política de Lula y una representación de su madre, 'doña Lindú'.

Desde el entorno del oficialismo evitaron discursos y consignas explícitas. Lula no habló durante el evento y dirigentes del Partido de los Trabajadores recibieron indicaciones de mantener un perfil bajo.