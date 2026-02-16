Tiroteo en un partido de hockey en Estados Unidos: tres muertos

Luego de que se escucharan los balazos, los espectadores y los estudiantes que jugaban el partido corrieron hacia los sitios cercanos. El autor de los disparos fue neutralizado y murió en el lugar de los hechos. Otra de las víctimas es una niña pequeña, pero hasta el momento no trascendieron detalles de la tercera persona fallecida.

Las tres personas restantes se encuentran en estado crítico en el hospital y todas tienen heridas de bala. Así lo explicó la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, en una conferencia de prensa.

La Policía Estatal de Rhode Island trabaja con agencias locales, según el gobernador Dan McKee. Y los efectivos de Providence también asisten en el lugar. El objetivo es armar una cronología sobre lo ocurrido antes de recibir una llamada de alerta a las 14.30 hora local.

En principio, todo sucedió cuando dos equipos jugaban un partido de hockey en la cancha del Dennis M. Lynch Arena. North Providence, una de las escuelas involucradas, señaló que el incidente puede haber involucrado a padres de sus estudiantes. A su vez, Coventry -otro colegio- dijo que todos sus alumnos fueron localizados.

“Un agente del Departamento de Policía de Coventry está en el lugar y permanece con nuestros estudiantes. El personal también está con el equipo, y continuamos monitoreando la situación mientras se coordinan los planes”, señaló el superintendente, Don Cowart, en una carta a los padres obtenida por la cadena CNN.