El fundador de Twitter despidió a 4.000 personas por la IA

“La IA no reduce el trabajo. Lo transforma, lo acelera, y en los casos más honestos, lo reemplaza”, aseguró Dorsey, mientras la acción de Block, su compañía que opera Square, Cash App y su ecosistema de Bitcoin subía un 23% en after-hours.

“Un equipo significativamente más pequeño que utilice las herramientas que estamos desarrollando puede hacer más y mejor”. Agregó que Block ya está viendo el cambio internamente “y las capacidades de las herramientas de inteligencia se están acumulando más rápido cada semana”.

today we're making one of the hardest decisions in the history of our company: we're reducing our organization by nearly half, from over 10,000 people to just under 6,000. that means over 4,000 of you are… — jack (@jack) February 26, 2026

Dorsey, cofundador de la empresa, dijo en una conferencia con analistas que cree que muchas empresas tendrán que acabar tomando medidas similares debido a la IA. “No creo que seamos los primeros en darnos cuenta de esto”, afirmó. “Creo que la mayoría de las empresas llegan tarde. En el próximo año, creo que la mayoría de las empresas llegarán a la misma conclusión y realizarán cambios estructurales similares. Prefiero llegar a ello de forma honesta y en nuestros propios términos que vernos obligados a hacerlo de forma reactiva”.

La empresa ya había llevado a cabo múltiples rondas de despidos en los últimos años en un esfuerzo por racionalizar sus operaciones. Su plantilla casi se triplicó entre 2019 y 2023, según la plataforma de datos de capital humano Live Data Technologies. Al igual que Shopify y Coinbase, Block contrató de forma agresiva durante la pandemia, pero siguió contratando durante un año más que sus rivales, según muestran los datos.

La reconfiguración laboral no es un episodio puntual, sino el inicio de un proceso más profundo y acelerado. El debate ya no gira en torno a si la inteligencia artificial transformará el trabajo, sino a la velocidad y profundidad con que lo está haciendo. Los mercados parecen haber tomado posición.

La decision de Dorsey se suma a la de otras grandes empresas que tomaron medidas similares. Amazon ha anunciado treinta mil despidos en dos oleadas en los últimos cinco meses, citando eficiencias de IA. Pinterest recortó el 15% de su plantilla en enero como parte de un “giro estratégico hacia la IA”. Salesforce redujo su soporte de nueve mil a cinco mil personas. Duolingo terminó contratos con el 10% de sus colaboradores porque, según su CEO, “la IA ya puede manejar las tareas de traducción”. Dow, un fabricante químico —no una startup tecnológica—, eliminó cuatro mil quinientos puestos acelerando el uso de automatización.

Los trabajos que una generación usó para aprender están siendo automatizados primero, porque son los más predecibles. Gen Z —la generación con mayor capacidad de trabajar con IA según Forrester— es también la que encuentra menos puertas abiertas para entrar al mercado laboral.