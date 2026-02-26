Uruguay se adelantó y fue el primer pais en aprobar el tratado Mercosur-UE

El dato no es menor porque, en paralelo, Argentina también avanzaba con el trámite legislativo. La Cámara de Diputados lo había aprobado el 13 de febrero y el Senado tenía previsto completar su tratamiento esta misma semana. Pero en esta carrera por ver quién lo convertía primero en ley, Uruguay terminó quedándose con el primer puesto.

El Parlamento de Uruguay se convirtió en el primer Parlamento del Mercosur en aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea pic.twitter.com/Ia88mSYcp6 — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) February 26, 2026

El acuerdo había sido firmado el 17 de enero tras años de idas y vueltas entre ambos bloques. Ahora, para que entre en vigor, necesita la aprobación del Parlamento Europeo y de los demás socios del Mercosur: Argentina, Brasil y Paraguay.

Qué falta para que rija

En Brasil, la Cámara de Diputados le dio media sanción y el texto pasó al Senado para su ratificación. En Paraguay, el debate comenzará cuando se abra el período ordinario de sesiones.

El escenario más complejo está en Europa. En el Parlamento Europeo persisten resistencias, sobre todo de sectores agropecuarios que advierten que podrían quedar en desventaja frente a las exportaciones sudamericanas. El 10 de febrero de se aprobaron medidas de salvaguarda que permitirían suspender beneficios arancelarios si se comprueba un “daño grave” a productores europeos, pero el debate continúa.

Según datos oficiales del Mercosur, el tratado implica la integración de un mercado de 800 millones de personas, con un Producto Interno Bruto conjunto que representa cerca de una cuarta parte del PBI mundial y un intercambio comercial estimado en 100.000 millones de dólares.