Cuba interceptó una lancha de Estados Unidos: cuatro muertos

El hecho fue confirmado por el Ministerio del Interior (Minint) cubano y se produjo la mañana del este miércoles, cuando la embarcación fue detectada en aguas territoriales de la isla y recibió la orden de detenerse.

Según voceros cubanos, la patrullera con cinco tripulantes, se aproximó a la lancha para identificarla. En ese momento, los ocupantes abrieron fuego contra los efectivos cubanos, lo que provocó una respuesta inmediata.

Luego del enfrentamiento, el comandante de la nave cubana resultó herido. Después del tiroteo, cuatro de los tripulantes de la lancha murieron y seis más quedaron heridos. Estos últimos fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Un mapa geográfico ilustra la ubicación aproximada de un tiroteo marcado con una estrella roja en la costa norte de Cuba, mostrando también ciudades importantes como La Habana, Miami y Nassau.

Las autoridades no difundieron las identidades ni los posibles motivos de los implicados en la lancha rápida, identificada con el folio FL7726SH.

Desde el Ejecutivo de Cuba se reiteró la determinación de proteger las aguas territoriales, subrayando que la defensa nacional constituye un pilar esencial para la estabilidad regional.

Además, el ministerio del Interior cubano informó que resultaron heridos otras seis personas que viajaban en la lancha rápida que ingresó en aguas territoriales de Cuba.

Rubio dice que EEUU responderá "en consecuencia" tras el ataque de Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos.

"No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".