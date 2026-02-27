Estados Unidos ordena la salida de su personal diplomático de Israel

A través de un comunicado oficial, la Embajada en Jerusalén advirtió que las restricciones para circular por zonas sensibles, como la Ciudad Vieja y Cisjordania, podrían endurecerse sin previo aviso, instando a sus ciudadanos a abandonar el territorio mientras los vuelos comerciales sigan operativos.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.

In response to security incidents and without advance notice, the U.S.…



In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

El clima de alerta máxima coincide con la llegada del portaaviones nuclear Gerald R. Ford a las costas de Haifa, en el norte de Israel, un movimiento que refuerza el despliegue militar norteamericano en un momento crítico. El embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, envió un mensaje interno urgente a todo su equipo esta mañana con una orden directa: “Concéntrense en conseguir un asiento en cualquier lugar… la prioridad será salir del país rápidamente”.

Esta evacuación parcial ocurre en medio de una escalada sin precedentes entre la administración de Donald Trump e Irán. Según informes de inteligencia, el gobierno estadounidense estaría evaluando un “ataque inicial” para forzar a Teherán a ceder en las negociaciones nucleares, luego de que una tercera ronda de conversaciones en Ginebra finalizara el jueves sin acuerdos significativos.

El gobierno estadounidense pidió a su personal que no espere vuelos directos a Washington y que priorice salir de Israel hacia cualquier destino seguro. El arribo del portaaviones Gerald R. Ford busca enviar un mensaje de disuasión a Irán y sus aliados en la región. Los diplomáticos que permanezcan en el país tienen prohibido, por el momento, el ingreso a determinadas zonas de conflicto por temor a incidentes de seguridad inmediatos.

Aunque el aeropuerto Ben Gurion sigue operativo, la recomendación de la embajada de partir “hoy mismo” generó una corrida por los tickets aéreos. El temor de Washington es que una eventual represalia iraní o el inicio de una ofensiva aérea estadounidense sature las rutas de salida o directamente clausure el espacio aéreo, dejando atrapado al personal civil y diplomático.

La situación se mantiene en desarrollo minuto a minuto, mientras las cancillerías del mundo observan con preocupación el despliegue de fuerzas en lo que parece ser la antesala de un conflicto de mayor escala en Medio Oriente.

Cierre de pasos fronterizos y agravamiento de la situación en Gaza

El 7 de octubre de 2023, el cruce de Erez entre Gaza e Israel resultó dañado y permanece cerrado, impidiendo el paso entre ambos territorios. Desde el 7 de mayo de 2024, quedó igualmente clausurado el paso de Rafah hacia Egipto para personas civiles, que luego fue reinstaurado pero con restricciones.

Las advertencias oficiales subrayan que la seguridad en Israel, Cisjordania y Gaza puede deteriorarse de forma imprevista y que existen amenazas directas de ataques terroristas. Las autoridades estadounidenses confirmaron que en Gaza no es posible ofrecer servicios consulares rutinarios ni de emergencia.

La posibilidad de cierres de aeropuertos y rutas comerciales también está prevista si la tensión regional se agrava.