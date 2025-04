El papa Francisco sorprendió a los fieles al visitar la basílica de San Pedro vestido con un poncho

El religioso argentino de 88 años se encontró con un centenar de fieles muy emocionados, pero lo que más llamó la atención fue su atuendo, ya que llevaba una camiseta blanca, pantalones oscuros y un poncho, mostrando una imagen muy diferente de la habitual que se suele tener de él con el hábito papal blanco.

El nuevo gesto inesperado del Sumo Pontífice, quien este domingo había reaparecido al final de la misa del Jubileo de los enfermos y quien este miércoles recibió en su residencia también fuera de programa a los reyes Carlos III y Camilla, provocó la emoción de quienes se encontraban en la basílica en ese momento.

El Papa bendijo a varios niños y a grupos enteros de peregrinos que viajaron a Roma con motivo del Jubileo, se detuvo con algunos restauradores que estaban trabajando en estas últimas horas antes de la presentación a la prensa de este viernes de las obras de restauración de una parte de la basílica vaticana.

Papa Francisco Vaticano San Pedro.jpg El Papa estuvo este domingo en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Francisco entró por la Puerta de la Oración, la más cercana a la Casa Santa Marta, donde se encuentra pasando la convalecencia después de haber recibido el alta tras 38 días ingresado por una grave infección respiratoria. Luego, rezó durante menos de diez minutos ante la tumba de Pío X, un pontífice sobre quien siempre dijo que se siente muy cercano y ante el que ya había acudido a rezar el domingo pasado.

“Demasiada emoción, mi visión se nubló por las lágrimas y ni siquiera pude tomar una foto”, declaró a los medios vaticanos monseñor Valerio Di Palma, canónigo de San Pedro, tras ver la silla de ruedas con el Papa empujada por Massimiliano Strappetti, asistente sanitario personal. “Nos conmovió verlo así, de civil, sencillo. Todos lloraban, incluso los de seguridad”, añadió Di Palma, quien aseguró que las lágrimas eran de alegría al ver que se había recuperado.

El encuentro con Carlos III y Camilla

Luego de que durante la tarde de ayer se diera a conocer que el papa Francisco había recibido en su residencia de Santa Marta al rey Carlos III y al reina Camilla de Gran Bretaña, este jueves el Vaticano difundió una foto tomada durante el encuentro entre el líder de la Iglesia católica y los monarcas que se encuentran de visita de Estado en Italia.

El esperado cara a cara ocurrió luego de que el soberano de Reino Unido, quien es también la cabeza de la Iglesia anglicana, decidiera cancelar semanas atrás su visita oficial a la Santa Sede por la salud del Sumo Pontífice, por lo que la realización de la reunión y la posterior entrega de la imagen hacen crecer las chances de que el religioso argentino pueda participar de una manera más activa en las próximas celebraciones de Pascua.

Papa Francisco Carlos III Camila Vaticano.jpg Los reyes de Gran Bretaña con Francisco, este miércoles.

Por el momento, desde el Vaticano no se anuncian programas inmediatos y todavía no se se sabe si el Papa presidirá la misa del Domingo de Ramos, evento que se realizará dentro de cuatro días. Los médicos prefieren que no se fatigue demasiado y tampoco quieren que afronte los vientos de la plaza de San Pedro. Además, según los pronósticos, podría llover.

La demora en la difusión de la foto probablemente se deba a que el Palacio de Buckingham buscaba no eclipsar la noticia fuerte del día, que era el discurso del rey Carlos ante el Parlamento italiano en sesión conjunta. En la imagen se ve a los monarcas saludando al Papa, quien se encuentra sin cánulas nasales para respirar y sentado en un sillón en el saloncito de su suite 201 del segundo piso de Santa Marta.

La reina Camilla, vestida de riguroso negro y collar de perlas, le da la mano al Pontífice y el rey Carlos III, sonriente, se apresta a darle un obsequio guardado en una caja color rojo. La pareja real se había reunido previamente con religioso de 88 años en una visita al Vaticano el 4 de abril de 2017.