Una nueva ola de calor sofoca a Europa: las temperaturas llegaron a los 43º

El sur de Francia y buena parte del centro quedó este lunes en alerta roja. El servicio meteorológico del país advirtió que este episodio de calor va a ser "muy intenso, incluso excepcional", en 12 departamentos, con máximas que con mucha frecuencia van a superar los 40 grados y darán lugar a récords.

El terrible calor que vive Francia comenzó el viernes pasado y se extendió desde el sur hacia el norte proveniente de las altas temperaturas que azotan a España desde hace nueve días y este lunes alcanzó su "cumbre".

La situación extrema que arrancó el pasado 3 de agosto en la península ibérica no aflojará al menos hasta el miércoles, tal y como prevé la Agencia española de Meteorología (Aemet), que modificó en los últimos días varias veces sus predicciones en cuanto a la duración exacta.

En un comunicado divulgado en su cuenta de Telegram, el vocero de la Aemet, José Luis Camacho, previó "la continuación de niveles de temperaturas muy elevados en la mayor parte de la Península, en las islas de Baleares y Canarias, con ascensos notables en el País Vasco y Navarra" con valores por encima de los 42 grados.

Calor sofocante e incendios en Portugal

La situación es similar en Portugal, donde este lunes se registraron máximas de 43 grados. Por las temperaturas de hoy, 12 de los 18 distritos quedaron bajo alerta naranja por calor, mientras que en los seis distritos restantes, ubicados en la costa norte, rigió nivel amarillo, según la web del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

Portugal arrastra varias jornadas de altas temperaturas e incendios, lo que llevó al Gobierno a declarar el estado de alerta hasta el próximo miércoles 13 de agosto, día en el que se espera que mejore el pronóstico meteorológico.

Reino Unido, Suiza e Italia en alerta

Gran parte del Reino Unido entra esta semana en la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que superarán los 30 grados, según informó la Oficina de Meteorología británica (MET, por sus siglas en inglés). Las altas temperaturas afectarán sobre todo a Inglaterra y Gales, debido a una corriente de aire caliente procedente del sur, según la MET que avisó que mañana martes la temperaturas pueden llegar superar los 33 grados que podrían derivar en tormentas eléctricas aisladas y lluvias.

Suiza registra temperaturas similares con la llegada de una ola de calor que podría alcanzar máximas de 34-37 grados en Ginebra, en el extremo occidental del país, mientras que en otras zonas llanas se rondaran los 31-34 grados.

La situación en Italia es más extrema con temperaturas que superan los 35 grados y picos que en algunas zonas del país podrían alcanzar los 40 grados hasta al menos el fin de semana, una situación que se mantendrá al menos hasta el fin de semana, según las previsiones meteorológicas.

Esta es la cuarta ola de calor del verano italiano, considerada por los expertos como la más intensa hasta la fecha, impulsada por un potente anticiclón de origen norteafricano que transporta aire cálido de origen subtropical sobre gran parte del territorio.

La situación en los Balcanes

El clima en los Balcanes Occidentales durante toda la semana será mayormente despejado, con abundante sol y temperaturas que llegarán a los 41 grados en Macedonia del Norte, 40 en Serbia y 39 en Croacia.

Por su parte, las autoridades rumanas emitieron este lunes una alerta meteorológica para las próximas 24 horas ante la previsión de que las temperaturas lleguen a máximos de 41 grados en algunas regiones, y con un elevado riesgo de incendio debido también a los fuertes vientos.

También Albania enfrenta una intensa ola de calor, con temperaturas de hasta 41 grados, y múltiples incendios forestales, ante los que este lunes ha recibido asistencia urgente de Emiratos Árabes Unidos y varios países de la Unión Europea para combatir las llamas y proteger las zonas afectadas