El Papa León XIV condenó el ataque en Australia: "Basta de estas formas de violencia antisemita"

"Oremos juntos por los que sufren a causa de la guerra y la violencia. En particular, hoy deseo encomendar al Señor a las víctimas de la masacre terrorista perpetrada ayer en Sídney contra la comunidad hebrea. ¡Basta con estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones", pidió el Pontífice.

Así, León XIV se pronunció durante una audiencia en el Vaticano con las delegaciones de los donantes del pesebre del Aula Pablo VI y del árbol y el pesebre de la plaza de San Pedro. Asimismo, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X, pidiendo por las víctimas del atentado.

Atentado en Australia: qué dijo el primer ministro

El premier Anthony Albanese rechazó la acusación de su par israelí, Benjamín Netanyahu, de que el reconocimiento de un Estado palestino haya alimentado el antisemitismo, tras el ataque terrorista en Bondi Beach, que tuvo como objetivo un evento de la comunidad judía para celebrar Janucá.

Al ser consultado sobre las críticas de Netanyahu, Albanese dijo al medio público ABC, citado por CNN, que no ve un vínculo entre ambos hechos. “De manera abrumadora, la mayor parte del mundo reconoce que una solución de dos Estados es el camino a seguir en Medio Oriente”, remarcó.

Su gobierno, vale recordar, reconoció un Estado palestino en septiembre, junto con otros países como Reino Unido, Canadá y Francia.

Líderes judíos habían advertido durante años al gobierno australiano sobre el aumento del antisemitismo. Un informe del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano concluyó que el año pasado hubo 1.654 incidentes antisemitas, un aumento anual de tres veces desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Albanese designó el año pasado a un enviado especial para combatir el antisemitismo, así como a un enviado contra la islamofobia, con el fin de abordar represalias contra la comunidad palestina y sus simpatizantes. Tras el ataque, el primer ministro dijo el domingo que su papel es “unir a la nación” en un “momento de unidad nacional”.