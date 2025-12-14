Video: así desarmó un civil a uno de los terroristas en pleno ataque en Australia

En el video se puede ver cómo el hombre se acerca por detrás al agresor sin que éste lo vea y lo inmoviliza por la espalda, logrando desarmarlo y apuntarle con la misma arma con la que atacaba a quienes habían concurrido a la celebración.

Al parecer, el civil no tenía experiencia en manejo de armas, ya que tras reducir al terrorista levantó la mano para llamar a la policía mientras el agresor se alejaba del lugar.

El ataque sucedió alrededor de las 18.45 hora local, cuando dos hombres armados "mataron a tiros a por lo menos 11 personas e hirieron a otras 29". La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó en la red social X el primer balance de víctimas y señaló que "dos hombres abrieron fuego contra un lugar público en la playa de Bondi Beach".

La fuerza confirmó la muerte de "11 personas, entre ellas un hombre que se cree que fue uno de los tiradores", mientras que "el segundo presunto tirador se encuentra en estado crítico" luego de ser arrestado. Entre los heridos hay dos efectivos policiales.

Según consignó el medio local The Australian, el otro atacante se encontraba a pocos metros, ubicado sobre un puente peatonal. Cuando el primer tirador escapó y se unió al atrincherado en el puente, los efectivos policiales "le lanzaron una serie de proyectiles que le causaron una serie de heridas de gravedad". Al final, "fue arrestado en ese lugar y su compañero abatido".

Un testigo, identificado como Vlad, dijo que se dispararon "más de 50 tiros" en el transcurso de cinco minutos y detalló que había "decenas de cuerpos" a su alrededor.