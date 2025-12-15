Donald Trump declaró el fentanilo como "arma de destrucción masiva"

"Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo, así que vamos a clasificar formalmente el fentanilo como arma de destrucción masiva", afirmó el líder republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Según la orden ejecutiva firmada por Trump "el fentanilo ilícito está más cerca de ser un arma química que una droga". "Dos miligramos, una cantidad casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal, es una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto de sobredosis de fentanilo", añadió en la conferencia.

Por el momento, la administración norteamericana no explicó qué repercusiones legales tendrá la clasificación de esta droga como arma de destrucción masiva, una expresión reservada hasta ahora a armas "radiológicas, químicas, biológicas o de otro tipo destinadas a hacer daño a un gran número de personas".

El fentanilo provocó la muerte de más de 80.000 personas en Estados Unidos sólo en 2024, según estadísticas oficiales.

Trump vinculó el tráfico de fentanilo con la financiación de organizaciones criminales transnacionales y grupos armados. Según el argumento oficial, las ganancias derivadas de este negocio sostienen asesinatos, terrorismo, insurgencias y disputas violentas por rutas de tráfico.

“El potencial de que el fentanilo sea utilizado para ataques terroristas concentrados y a gran escala es una amenaza grave para EE.UU.”, sostuvo el documento presidencial.

La Casa Blanca también recordó que el gobierno impuso aranceles en respuesta a lo que considera una falta de acción de México, Canadá y China para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

Ya en febrero Trump había designado a algunos cárteles del narcotráfico como "organizaciones terroristas extranjeras", una decisión que serviría para justificar el uso de fuerza letal contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Durante el acto, Trump aprovechó para condecorar a miembros de las fuerzas de seguridad que trabajaron en el plan para cerrar la frontera con México a la entrada de inmigrantes.