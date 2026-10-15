Además, los profesionales informaron que León XIV había comenzado a realizar fisioterapia respiratoria, pudo caminar por la habitación y retomó su alimentación habitual, incluido el desayuno y el almuerzo.

El Papa pasó una buena noche y retomó sus actividades

Este jueves, la Sala de Prensa de la Santa Sede también informó que el Papa pasó una buena noche en el hospital, se levantó y desayunó durante la mañana.

“El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, indicó el comunicado difundido a través del canal oficial de Telegram del Vaticano.

De acuerdo con los informes médicos, la evolución posoperatoria del Pontífice transcurre según lo previsto, mientras continúa internado para su recuperación y seguimiento clínico.

León XIV dejó escrita la misa de hoy jueves, en base a una exhortación del Papa Francisco

Esta mañana la Misa celebrada en la plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, fue encabezada por el cardenal Luis Antonio Tagle.

La celebración debía poner fin al encuentro organizado en el Vaticano desde el 7 de octubre con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica del Papa Francisco "Amoris laetitia", sobre el amor en la familia.

Tagle, recientemente elegido decano del Colegio Cardenalicio y pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, presidió la Eucaristía.

"Hoy, al celebrar la Eucaristía, ofrecemos al Señor los frutos del trabajo realizado" en torno a Amoris laetitia, "y buscamos asumir su riqueza y poner en práctica sus orientaciones pastorales", fueron las palabras de León XIV que se leyeron en la homilía de la Misa de clausura de dicho encuentro eclesial.

“El Papa Francisco, en este sentido, subrayó que 'ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad' ”, recordó León XIV y advirtió que, “sin familias fuertes, abiertas al don de los hijos, atentas a su educación y crecimiento, el mundo no tiene futuro”.

En ese sentido, León XIV animó a las familias a renovar la práctica de la oración en el hogar y destacó la importancia de asistir juntos a la Misa dominical.