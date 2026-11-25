Uno de los aspectos que destacó fue el impacto de la tecnología en las guerras modernas. Citando su encíclica Magnifica humanitas, explicó que la revolución digital está modificando la naturaleza de los conflictos, en los que a los enfrentamientos tradicionales se suman ataques cibernéticos, manipulación de la información, campañas de influencia y automatización de decisiones estratégicas.

El Papa advirtió que estas nuevas modalidades amplían el alcance de la violencia y generan desafíos que obligan a revisar las formas de abordar los conflictos internacionales. En ese contexto, insistió en que las guerras no solo provocan sufrimiento entre las poblaciones, sino que también profundizan las desigualdades y destruyen la belleza de la creación.

La dura advertencia de León XIV sobre la carrera armamentista

Durante su catequesis, el pontífice también volvió a cuestionar el crecimiento de los arsenales militares y recuperó una de las advertencias más contundentes del Concilio Vaticano II: la carrera de armamentos es la plaga más grave de la humanidad.

Según recordó, esta situación perjudica especialmente a los sectores más vulnerables, que padecen las consecuencias de las guerras mientras enormes recursos se destinan a la producción de armas. La denuncia apuntó también al sufrimiento de los pueblos, los niños y las familias que quedan atrapados en los enfrentamientos.

En esa línea, León XIV sostuvo que es necesario avanzar hacia un escenario internacional en el que los conflictos puedan resolverse sin recurrir a la guerra. Aclaró que este planteo no implica desconocer el derecho de los Estados a defenderse, pero remarcó la necesidad de contar con organismos internacionales capaces de intervenir eficazmente para restablecer la justicia y proteger a quienes sufren la opresión.

El Papa también reclamó fortalecer las instituciones internacionales y construir un orden político y económico basado en la cooperación, el diálogo y el intercambio de recursos culturales y materiales entre las naciones.

El llamado del Papa a construir un mundo de paz

Al cerrar su reflexión, León XIV convocó a los cristianos y a toda la sociedad a asumir un papel activo en la defensa de la dignidad humana. Para el pontífice, la construcción de la paz no debe limitarse a las palabras o las intenciones, sino que tiene que traducirse en acciones concretas y decisiones sociales y políticas coherentes.

"No debemos tener miedo de estar en primera línea en la construcción de la paz y en la defensa de la dignidad humana", expresó, al destacar también la importancia de la oración constante y el compromiso colectivo.

De esta manera, el pontífice volvió a poner el foco en la necesidad de frenar la violencia, superar las divisiones y promover relaciones entre los pueblos basadas en el respeto y la fraternidad. Su mensaje estuvo atravesado por una advertencia central: la paz exige un compromiso permanente y no puede construirse mientras se considere inevitable la guerra.