El gobierno británico rechazó el reclamo de independencia de Escocia, Irlanda del Norte y Gales

Swinney, Rhun ap Lorwerth y O’Neill mantuvieron una cumbre y firmaron un “memorando de entendimiento” para trabajar juntos en diferentes áreas y coordinar sus posiciones con vistas en avanzar en un plan para independizar a Escocia, Gales e Irlanda del Norte de Inglaterra, y desmembrar el Reino Unido.

“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a poner trabas a la democracia”, plantearon a través de un documento, el cual contempla además el objetivo de impulsar una “economía más fuerte y justa” y ampliar el aprovechamiento de sus “propios recursos energéticos”.

Los dirigentes también manifestaron que pretenden que el futuro de sus respectivas naciones esté vinculado con la Unión Europea. A la iniciativa se sumó Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, quien calificó la firma del acuerdo como “histórica”. “Es ese momento en el que afirmamos colectivamente nuestro derecho inalienable a decidir nuestro futuro”, sostuvo.

Los sucesivos gobiernos británicos siempre rechazaron la organización de referendos sobre la independencia. Desde el que se hizo en 2014 en Escocia, en el que el 55% de los votantes se pronunciaron en contra de la independencia. la semana pasada, además, Downing Street le cerró la puerta a cualquier esperanza de que un cambio de postura.