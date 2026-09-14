El gobierno británico rechazó el reclamo de independencia de Escocia, Irlanda del Norte y Gales

La postura llega después de que líderes políticos de las tres naciones firmaran un memorando para avanzar en sus respectivos procesos de autodeterminación.
El gobierno Británico rechazó los reclamos independentistas impulsados por dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte y reafirmó su compromiso con la continuidad del Reino Unido, después de que líderes políticos de las tres naciones firmaran un memorando para avanzar en sus respectivos procesos de autodeterminación.
Así lo hizo Tom Wells, vocero del primer ministro británico, Andy Burnham, quien sostuvo que el mandatario considera que “el Reino Unido funciona mejor cuando promueve sus valores compartidos de forma conjunta para resolver los problemas de todos, en lugar de dividirse”.
El dirigente hizo un llamado a los gobiernos locales para que colaboren con él y trabajen para mejorar las condiciones de vida de la población de todas las naciones del Reino Unido. Dijo que se trata de un objetivo para el que el gobierno central está decidido a debatir con los primeros ministros “mecanismos financieros capaces de garantizar una mayor seguridad económica, pero sin verse involucrado en debates constitucionales ni futuros referendos”.
La posición del gobierno central se conoció después de una cumbre entre el primer ministro escocés, John Swinney, y sus pares de Gales, Rhun ap Iorwerth, y de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill.
Swinney, Rhun ap Lorwerth y O’Neill mantuvieron una cumbre y firmaron un “memorando de entendimiento” para trabajar juntos en diferentes áreas y coordinar sus posiciones con vistas en avanzar en un plan para independizar a Escocia, Gales e Irlanda del Norte de Inglaterra, y desmembrar el Reino Unido.
“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a poner trabas a la democracia”, plantearon a través de un documento, el cual contempla además el objetivo de impulsar una “economía más fuerte y justa” y ampliar el aprovechamiento de sus “propios recursos energéticos”.
Los dirigentes también manifestaron que pretenden que el futuro de sus respectivas naciones esté vinculado con la Unión Europea. A la iniciativa se sumó Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, quien calificó la firma del acuerdo como “histórica”. “Es ese momento en el que afirmamos colectivamente nuestro derecho inalienable a decidir nuestro futuro”, sostuvo.
Los sucesivos gobiernos británicos siempre rechazaron la organización de referendos sobre la independencia. Desde el que se hizo en 2014 en Escocia, en el que el 55% de los votantes se pronunciaron en contra de la independencia. la semana pasada, además, Downing Street le cerró la puerta a cualquier esperanza de que un cambio de postura.