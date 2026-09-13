Escocia, Gales e Irlanda del Norte avanzan en un plan para independizarse del Reino Unido

Sus líderes mantendrán este lunes una reunión clave en Cardiff. Allí, buscarán definir una declaración que les permita avanza rumbo a la independencia del Reino Unido.
Los gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en Cardiff en una cita inédita para publicar una declaración que prepare el camino rumbo a la independencia de estas regiones de Reino Unido. La declaración conjunta exige el derecho a celebrar referéndums de independencia una vez que las tres regiones están gobernadas por partidos independentistas: Sinn Féin en Irlanda del Norte, Partido Nacional Escocés en Escocia y Plaid Cymru en Gales.
La cita de Cardiff, en el Hotel St. David, viene marcada por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que el sábado respaló desde Dublín la unificación de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte. Además, en mayo la debacle del Partido Laborista en Gales propició la victoria del partido nacionalista Plaid Cymru, por lo que ahora los ministros principales de las tres regiones autónomas son independentistas por primera vez en la historia.
En Irlanda del Norte, y por primera vez desde la creación del gobierno autonómico fruto de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, el partido nacionalista irlandés Sinn Féin fue el más votado en las elecciones de 2022, pero la retirada del Partido Unionista Democrático (DUP) del gobierno hizo que no fuera hasta 2024 cuando la líder nacionalista Michelle O'Neill se convirtiera en ministra principal. Todo apunta a que en las próximas elecciones el Sinn Féin volverá a ser la fuerza más votada.
O'Neill estará en Cardiff acompañada de la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, quien es la líder de la oposición en la República de Irlanda.
El documento, según las fuentes citadas por el diario 'The Telegraph', incluye cuatro puntos: economía, energía, Europa y cooperación internacional y autodeterminación. Las tres partes coinciden en que sus países deberían ingresar en la UE, Escocia y Gales como nuevos miembros e Irlanda del Norte como parte de Irlanda. Tras la reunión, los tres dirigentes darán una rueda de prensa.
En este contexto, el ministro principal escocés, John Swinney, emplazó al premier británico, Andy Burnham, a "asumir la idea de que pasará a la historia como el último primer ministro de Reino Unido".
"Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales favorables a la independencia. No hay una señal más clara de que el 'statu quo' no es sostenible y de que Westminster debe prepararse para un futuro post Reino Unido", argumentó Swinney.