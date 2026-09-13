Escocia, Gales e Irlanda del Norte avanzan en un plan para independizarse del Reino Unido

El documento, según las fuentes citadas por el diario 'The Telegraph', incluye cuatro puntos: economía, energía, Europa y cooperación internacional y autodeterminación. Las tres partes coinciden en que sus países deberían ingresar en la UE, Escocia y Gales como nuevos miembros e Irlanda del Norte como parte de Irlanda. Tras la reunión, los tres dirigentes darán una rueda de prensa.

En este contexto, el ministro principal escocés, John Swinney, emplazó al premier británico, Andy Burnham, a "asumir la idea de que pasará a la historia como el último primer ministro de Reino Unido".

"Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales favorables a la independencia. No hay una señal más clara de que el 'statu quo' no es sostenible y de que Westminster debe prepararse para un futuro post Reino Unido", argumentó Swinney.