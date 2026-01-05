El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel decretó luto por los cubanos caídos que custodiaban a Maduro

El jefe de Estado emitió un comunicado a través de sus redes sociales, específicamente mediante X, donde explicó que los militares “cumplían misiones” en Caracas, a solicitud de “órganos homólogos de ese país”.

El mensaje fue contundente:

“Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y a su esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”.

Además, expresó su intención de compartir el “dolor e indignación” con el pueblo cubano y, especialmente, con “los seres queridos” de los “valerosos compañeros”. “Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento”, fue el cierre de su discurso.

image

Los fallecidos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano. Estas personas, explicó Díaz-Canel, realizaban su labor “digna y heroicamente” y cayeron “tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”.

Por su parte, Venezuela confirmó que los efectivos cumplían “tareas de protección y defensa institucional”. En un comunicado emitido este domingo, el Ejecutivo chavista ratificó que los militares fallecidos actuaban en el marco de la “cooperación entre Estados soberanos” y se encontraban “cumpliendo tareas de protección y defensa institucional”.

Las banderas cubanas permanecerán a media asta desde las 6:00 a. m. del 5 de enero (hora local) hasta el final de la jornada del 6 de enero.