Trump calificó como "profundamente decepcionante" el fallo de la Corte

La Corte Suprema invalidó tasas del 10 % al 41 % por falta de aval del Congreso. Trump criticó a jueces y anticipó un arancel global del 10 %.
El presidente Donald Trump calificó esta tarde como "profundamente decepcionante", el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que le prohíbe al Poder Ejecutivo fijar aranceles al comercio exterior, ya que esa es una de las atribuciones otorgadas de manera exclusiva al Congreso por parte de la Constitución Nacional .
"Puedo destruir el comercio, puedo destruir un país, puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar un solo dólar", dijo el mandatario norteamericano.
"Es profundamente decepcionante. Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte [...] por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país", dijo Trump durante una conferencia de prensa, Trump, en la que vinculó a los jueces que votaron en contra de su medida, a los que vinculó con la oposición demócrata. Según el mandatario, el incremento de aranceles a las importaciones fortalecieron la economía y la seguridad nacional.
El presidente del tribunal, John Roberts, recordó que la Constitución estadounidense reserva al Congreso la facultad de imponer impuestos y acceder “a los bolsillos del pueblo”. Por eso, cualquier delegación de ese poder al Ejecutivo debe ser clara y específica. La mayoría entendió que en este caso no se cumplió ese requisito.
Los aranceles, aplicados en agosto de 2026, iban del 10 % al 41 %. La Casa Blanca los presentó como una herramienta para proteger a trabajadores y empresas locales. Trump incluso aseguró que permitirían recaudar más de 600.000 millones de dólares.
Tras el revés judicial, el presidente anunció que firmará una orden para establecer un arancel global del 10 %, además de mantener vigentes otros gravámenes vinculados a la seguridad nacional, al tiempo que anunció que "explorará caminos alternativos" dentro de sus competencias para seguir adelante con esa medida.
