Trump calificó como "profundamente decepcionante" el fallo de la Corte

"Puedo destruir el comercio, puedo destruir un país, puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar un solo dólar", dijo el mandatario norteamericano.

#ÚLTIMAHORA



TRUMP COMENTA LA ANULACIÓN DE GRAN PARTE DE SUS ARANCELES — RT en Español (@ActualidadRT) February 20, 2026

"Es profundamente decepcionante. Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte [...] por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país", dijo Trump durante una conferencia de prensa, Trump, en la que vinculó a los jueces que votaron en contra de su medida, a los que vinculó con la oposición demócrata. Según el mandatario, el incremento de aranceles a las importaciones fortalecieron la economía y la seguridad nacional.

#ÚLTIMAHORA



"VOY A TOMAR UN RUMBO DIFERENTE" : Trump tras el bloqueo de sus aranceles por la Corte Suprema — RT en Español (@ActualidadRT) February 20, 2026

El presidente del tribunal, John Roberts, recordó que la Constitución estadounidense reserva al Congreso la facultad de imponer impuestos y acceder “a los bolsillos del pueblo”. Por eso, cualquier delegación de ese poder al Ejecutivo debe ser clara y específica. La mayoría entendió que en este caso no se cumplió ese requisito.

Los aranceles, aplicados en agosto de 2026, iban del 10 % al 41 %. La Casa Blanca los presentó como una herramienta para proteger a trabajadores y empresas locales. Trump incluso aseguró que permitirían recaudar más de 600.000 millones de dólares.

Tras el revés judicial, el presidente anunció que firmará una orden para establecer un arancel global del 10 %, además de mantener vigentes otros gravámenes vinculados a la seguridad nacional, al tiempo que anunció que "explorará caminos alternativos" dentro de sus competencias para seguir adelante con esa medida.