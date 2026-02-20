Trump desclasificará archivos sobre ovnis y extraterrestres

“Debido al enorme interés mostrado, ordenaré al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNI)”, escribió Trump en su plataforma.

Trump indicó que la medida buscará recopilar y hacer públicos papeles sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".

De acuerdo con el mandatario estadounidense, la acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales con el objetivo de transparentar información que durante décadas generó especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestres.

En 2022, la agencia espacial de los Estados Unidos encargó a un grupo de expertos un estudio sobre fenómenos aéreos no identificados, según los antecedentes de esta noticia que publica, entre otros, Telesur y que observó la Agencia Noticias Argentinas.

La investigación, sigue ese medio, cuyos resultados se dieron a conocer en septiembre de 2023, no halló pruebas concluyentes de que los sucesos inexplicables estén relacionados con vida extraterrestre inteligente.

Sin embargo, los expertos recomendaron a la NASA utilizar satélites y otros instrumentos, incluida la inteligencia artificial, para procurar más información sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), concluye.

El debate sobre la existencia de vida fuera de la Tierra y la transparencia gubernamental respecto de fenómenos aéreos no identificados aparece de forma recurrente en la política estadounidense. La base militar conocida como Área 51, ubicada en Nevada, concentra numerosas teorías sobre supuestos experimentos con tecnología alienígena o restos de naves extraterrestres.

Sin embargo, archivos desclasificados en 2013 por la Agencia Central de Inteligencia indicaron que la instalación funcionó como centro de pruebas de aeronaves espía durante la Guerra Fría y no aportaron evidencia sobre vida extraterrestre.