El Servicio Secreto abatió a un intruso armado en Mar-a-Lago, la residencia de Trump

El episodio, confirmado por autoridades locales y federales, encendió nuevamente las alarmas en torno a la protección del mandatario, aunque al momento del hecho Trump no se encontraba en el lugar.

Según informó el alguacil del condado de Palm Beach, dos agentes detectaron cerca de la 1.30 (hora local) la presencia de una persona dentro del área restringida de la propiedad. Al acercarse para verificar la situación, los oficiales hallaron a un joven que portaba una escopeta y un bidón de gasolina. De acuerdo con el relato oficial, los agentes le ordenaron que soltara los objetos, pero el individuo levantó el arma, lo que derivó en la apertura de fuego.

El intruso murió en el acto

El sospechoso falleció en el acto. Horas más tarde, medios estadounidenses lo identificaron como Austin Tucker Martin, de 21 años y oriundo de Carolina del Norte. Trascendió además que había sido reportado como desaparecido por su familia días atrás, un dato que ahora forma parte de la investigación en curso. Las autoridades evitaron brindar detalles adicionales sobre sus motivaciones o su estado al momento del incidente.

Voceros oficiales señalaron que no se pudo establecer de inmediato si la escopeta estaba cargada. La pesquisa quedó en manos del FBI, que trabajará en coordinación con el Servicio Secreto y la Justicia federal para reconstruir la secuencia completa de los hechos, analizar eventuales antecedentes y determinar si existía una amenaza concreta contra el presidente.

Desde Washington, funcionarios del gobierno indicaron que Trump pasó el fin de semana en la capital estadounidense, por lo que no estuvo expuesto directamente durante la irrupción. No obstante, el caso reavivó el debate sobre la seguridad en torno al líder republicano, que ya había enfrentado episodios de alto impacto durante el ciclo electoral previo.

Un ataque en 2024

Las autoridades recordaron que se trata de la segunda intrusión armada vinculada a propiedades de Trump en Florida. En 2024, en plena campaña, un hombre fue acusado de intentar asesinarlo mientras el entonces candidato se encontraba en su club de golf. Aquel antecedente se sumó a otros dos incidentes graves registrados ese año.

El primero ocurrió el 13 de julio de 2024, cuando un tirador abrió fuego durante un acto político en Butler, Pensilvania. Trump resultó herido de manera leve y un asistente murió. Meses después, en septiembre, un hombre armado fue detenido tras ser detectado apuntando hacia un campo de golf en Florida. La seguidilla de episodios marcó un período de máxima tensión en materia de seguridad.

El hecho de este domingo constituye el primer incidente de relevancia desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Mientras la investigación avanza, las agencias federales reforzaron los protocolos habituales y evitaron especular sobre posibles hipótesis. El caso, por ahora, permanece rodeado de interrogantes.