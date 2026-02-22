El Ejército de México mató al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Después de su muerte, hubo múltiples ataques en diferentes puntos de Puerto Vallarta como respuesta de la organización.

Según detallaron medios locales, la reacción del CJNG fue inmediata: incendiaron comercios y autos, además de bloquear las principales vías en al menos cinco estados del norte y oeste mexicano.

Los municipios afectados con bloqueos son Mazamitla, Chapala, Zapotlanejo, Tapalpa, Zacoalco de Torres, Autlán de Navarro, Cihuatlán y Puerto Vallarta.

De acuerdo a lo que precisó el diario Informador.mx, se registraron ataques a balazos contra elementos de la Guardia Nacional en Carretera a Chapala y en San Miguel de La Paz; en Mariano Jiménez y República y Calzada del Ejército y Revolución contra policías del Estado; y en Nicolás Régules y Epigmenio González contra policías de Guadalajara.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo el abatimiento de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco (oeste), con apoyo de autoridades estadounidenses.

En un comunicado, la dependencia destacó que, en el marco de la cooperación bilateral, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses para la ejecución de la operación.

"Además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", indicó la nota.

Durante la acción, explicó la autoridad, personal militar fue atacado y repelió la agresión, lo que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG fallecidos en el lugar y tres más heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

Entre ellos, se encontraba Oseguera Cervantes, cuya identificación será confirmada mediante los peritajes correspondientes, precisó.

Además, señaló que fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización y se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

Por otro lado, indicó que tres militares resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales en la capital del país para recibir atención médica.

La operación fue planeada con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), y contó con el despliegue de refuerzos en Jalisco y estados vecinos.

Tras el operativo y en reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y en otros estados del país, como Michoacán (oeste), Guerrero (centro), Tamaulipas (norte) y Baja California (noroeste).

El operativo militar desplegado por las fuerzas federales generó una violenta e inmediata respuesta por parte de las células criminales del CJNG. Sujetos fuertemente armados bloquearon distintas vías y rutas estratégicas de los estados de Jalisco y Michoacán (donde la banda tiene fuerte presencia) utilizando decenas de autos y camiones incendiados para sembrar el terror e intentar frenar el avance de las tropas del Ejército azteca.

Mataron al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación: quién era "El Mencho"

Con la caída de figuras históricas como Joaquín "El Chapo" Guzmán y el reciente arresto de Ismael "El Mayo" Zambada (ambos líderes del Cártel de Sinaloa que hoy están en prisiones norteamericanas), Nemesio Oseguera Cervantes, de 59 años, se había convertido en el principal objetivo de las agencias de seguridad a nivel internacional.

Formado en 2009, el cartel de Oseguera fue catalogado por Washington directamente como una "organización terrorista", debido a la extrema crudeza de sus métodos y su poder de fuego. De hecho, el Departamento de Justicia de EE.UU. ofrecía hasta 15 millones de dólares por datos que condujeran a su captura o abatimiento de "El Mencho".

Su estructura criminal fue acusada de controlar la mayoría de las rutas internacionales para el tráfico a gran escala de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

La muerte de Oseguera Cervantes marca un punto de inflexión decisivo en la llamada guerra contra el narcotráfico, abriendo ahora un fuerte interrogante sobre la posible fragmentación del cártel más violento del país y el inminente estallido de una nueva y sangrienta disputa interna por la sucesión del poder.