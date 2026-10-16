Este último apareció en el recinto cuando ya se había agotado el tiempo reglamentario para el quórum.

Los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, quienes tienen sintonía con el larretismo, no aportaron al quórum. Están conceptualmente de acuerdo con la mayoría de las reformas introducidas por el DNU.

De los gobernadores, los que jugaron con el oficialismo decididamente fueron el tucumano Osvaldo Jaldo y el jujeño Carlos Sadir.

El primero dio la orden a sus tres diputados del bloque Independencia de no dar quórum, y lo propio hizo el jujeño con Jorge "Colo" Rizzotti y María Emilia Zigarán, ambos de Provincias Unidas.

Ésta última suele tener posiciones "progresistas" pero pesó más la orden provincial para ponerla en caja.

Tal como se preveía, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa y su par de San Juan, Marcelo Orrego, hicieron ausentarse a los legisladores que le responden.

La neuquina Karina Maureira y los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Carlos Quiroga y Nancy Picón fueron de la partida.

Pese a que la mayoría de los diputados de Provincias Unidas eran impulsores de la sesión especial, la jefa de bloque, Gisela Scaglia, tomó un camino diferente y se ausentó.

De esa forma, la santafesina le dio luz verde a otros diputados de la bancada para que hicieran lo mismo. Los mencionados Rizzotti y Zigarán, sumado a Lourdes Arrieta, Sergio Capozzi, Sergio Nuñez, la cordobesa Alejandra Torres y el santacruceño Jorge "Loma" Ávila (quien apareció en el recinto para figurar cuando ya se había caído la sesión) retacearon el quórum.

Argentina Federal se dividió: fueron funcionales al Gobierno el misionero "Colo" Vancsik, el formoseño Gerardo González, el puntano Claudio Álvarez y la salteña Yolanda Vega. Esta última estuvo ausente con aviso por un problema de salud.

De Unión por la Patria estuvieron ausentes dos diputados: la santiagueña Estela Neder y el fueguino Paulo Tita.