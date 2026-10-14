El contenido fue publicado después del incidente ocurrido el sábado 10 de octubre. La utilización de imágenes generadas artificialmente permitió modificar la secuencia original y construir un desenlace que no corresponde a los hechos registrados.

Las críticas se centraron en el uso de un episodio fatal como base para una parodia. Morgan expresó su rechazo con un mensaje en el que calificó la publicación como de “un mal gusto espantoso”.

El ataque en el Yorkshire Wildlife Park

El hecho ocurrió en un sector del zoológico ubicado en Branton, cerca de Doncaster, en Inglaterra. El recinto cuenta con una pasarela elevada de unos 300 metros que permite observar a los tigres de Amur en un entorno con vegetación, praderas y una pileta.

De acuerdo con las imágenes difundidas, uno de los animales atacó al hombre después de que este ingresara al espacio reservado para los felinos. La víctima intentó defenderse, pero sufrió heridas de gravedad y murió.

El establecimiento confirmó que había activado sus protocolos de emergencia y que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar.

El Yorkshire Wildlife Park decidió que el tigre involucrado en el ataque no será sacrificado y continuará bajo el cuidado de la institución.