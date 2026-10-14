El presidente de Estados Unidos difundió una secuencia creada con inteligencia artificial que transforma el ataque mortal sufrido por un hombre en un zoológico en una escena ficticia.
Donald Trump publicó un video generado con inteligencia artificial en el que aparece enfrentándose a un tigre y termina abrazado al animal. La secuencia, difundida en su cuenta de Truth Social, toma como referencia un ataque ocurrido en un zoológico de Inglaterra que terminó con la muerte de un hombre.
La pieza reemplaza a la víctima por el presidente estadounidense y modifica el desenlace del episodio. Mientras que en el hecho real el hombre murió por las heridas sufridas, en la recreación Trump consigue correr al felino y posa junto a él frente a la cámara.
El video generó críticas de opositores políticos y periodistas, entre ellos el conductor británico Piers Morgan, quien reclamó que el mandatario eliminara la publicación.
En la grabación, Trump aparece en el recinto denominado “Land of the Tigers” (Tierra de los Tigres), dentro del Yorkshire Wildlife Park. La escena reproduce inicialmente el gesto del hombre que ingresó al espacio de los animales y después introduce una situación ficticia en la que el presidente logra dominar al tigre.
El contenido fue publicado después del incidente ocurrido el sábado 10 de octubre. La utilización de imágenes generadas artificialmente permitió modificar la secuencia original y construir un desenlace que no corresponde a los hechos registrados.
Las críticas se centraron en el uso de un episodio fatal como base para una parodia. Morgan expresó su rechazo con un mensaje en el que calificó la publicación como de “un mal gusto espantoso”.
El hecho ocurrió en un sector del zoológico ubicado en Branton, cerca de Doncaster, en Inglaterra. El recinto cuenta con una pasarela elevada de unos 300 metros que permite observar a los tigres de Amur en un entorno con vegetación, praderas y una pileta.
De acuerdo con las imágenes difundidas, uno de los animales atacó al hombre después de que este ingresara al espacio reservado para los felinos. La víctima intentó defenderse, pero sufrió heridas de gravedad y murió.
El establecimiento confirmó que había activado sus protocolos de emergencia y que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar.
El Yorkshire Wildlife Park decidió que el tigre involucrado en el ataque no será sacrificado y continuará bajo el cuidado de la institución.
comentar