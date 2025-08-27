Estados Unidos: dos niños muertos y 17 heridos en un tiroteo en un colegio católico

El presunto autor del tiroteo, que iba armado con un rifle calibre .223, realizó unos 30 disparos contra un grupo de personas que se encontraba en la vereda. Luego del terrible ataque se fugó en un vehículo.

"El nivel de potencia de fuego desatado a plena luz del día es completamente repugnante e inaceptable. Este tipo de arma es más un arma de guerra que algo que deba estar en las calles aquí. El daño que se causó a los cuerpos de algunas de estas víctimas es indescriptible", declaró Brian O'Hara, jefe de Policía de Mineápolis.

Posteriormente, a través de la cuenta oficial de X de la Ciudad de Mineápolis se informó que el tirador había sido neutralizado y que ya no existe amenaza para la comunidad.

El presidente Donald Trump recurrió a su cuenta de Truth Social para pronunciarse sobre los hechos. "He sido informado detalladamente sobre el trágico tiroteo ocurrido en Mineápolis, Minesota. El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar de los hechos. La Casa Blanca seguirá atenta a esta terrible situación. Por favor, ¡únanse a mí para rezar por todos los afectados!", escribió el mandatario.

Entre las víctimas mortales figuran niños, confirmó el alcalde Jacob Frey a los periodistas, si bien no especificó la cifra exacta. "No se puede expresar con palabras la gravedad, la tragedia o el dolor absoluto de este momento", lamentó.

El atacante de la escuela de Minneapolis, publicó manifiesto antes del crimen

Robin Westman, identificado como el atacante de la escuela católica de la Anunciación en Minneapolis, donde murieron dos niños, publicó un manifiesto en su cuenta de la plataforma de video Youtube horas antes del ataque, donde mostraba un gran arsenal y advertía que podría asaltar una iglesia durante una misa.

Westman publicó un video de once minutos en el que advertía que podía atacar la escuela y lanzaba distintos insultos antisemitas.

Además de eso, publicó anteriormente diversos videos en los que mostraba cargadores de armas largas con mensajes escritos contra el presidente Donald Trump o hacía referencias a sujetos que cometieron crímenes similares en EE.UU., según el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara.