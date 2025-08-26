VIDEO: una política estadounidense quema un Corán con un lanzallamas

Embed Política estadounidense quema un Corán con un lanzallamas



"Sus hijas serán violadas y sus hijos serán golpeados a menos que detengamos el islam de una vez por todas", afirmó Valentina Gomez Noriega.



"Sus hijas serán violadas y sus hijos serán golpeados a menos que detengamos el islam de una vez por todas", dice la política, tras lo cual quema el libro sagrado con un lanzallamas. "Se acabó poner la otra mejilla", añade.

En este punto, hace hincapié en que Estados Unidos es una nación cristiana. "Así que esos terroristas musulmanes se larguen a cualquiera de los 57 países musulmanes. Solo hay un Dios verdadero, y ese es el Dios de Israel", continúa.

"Acabaré con el islam en Texas, así que Dios me ayude. Los musulmanes están violando y matando para apoderarse de las naciones cristianas. Ayúdenme a llegar al Congreso para que nunca tengan que inclinarse ante su estúpida roca", señala la candidata en su publicación.