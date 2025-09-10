Estados Unidos: el activista político Charlie Kirk fue tiroteado en una Universidad

En las redes sociales circulan videos del tiroteo, los que se hicieron virales rápidamente. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene también difundió una grabación del momento del disparo. "¡Han disparado a Charlie Kirk! ¡Recen por él!", escribió en su cuenta de X. Kirk, de 31 años, fue trasladado a un hospital. De todos modo, su estado de salud aún es desconocido.

Embed Un video muestra la detención del supuesto atacante de Charlie Kirkhttps://t.co/jYppqsBcDe https://t.co/KG7n6FS2H3 pic.twitter.com/Fg59b9LUm9 — RT en Español (@ActualidadRT) September 10, 2025

Varios legisladores y altos funcionarios han condenado el ataque y han emitido declaraciones de apoyo al activista y a su familia.

Donald Trump piden que recen por Kirk

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que ha recibido un disparo. Un gran tipo en todos los sentidos. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió el presidente Donald Trump en Truth Social.

El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, comunicó que su agencia está dando seguimiento a lo sucedido.

Reportan que el activista Charlie Kirk fue tiroteado en un acto público en EE.UU.https://t.co/o5ucRfdHsy pic.twitter.com/V0q9dvyb3Q — RT Última Hora (@RTultimahora) September 10, 2025

"Estamos siguiendo de cerca las noticias sobre el trágico tiroteo en el que se ha visto involucrado Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todas las personas afectadas. Los agentes acudirán rápidamente al lugar de los hechos y el FBI apoya plenamente la respuesta y la investigación en curso", escribió en su cuenta de X.

Kirk es conocido por su postura abierta sobre una serie de problemas urgentes como el covid-19, la ciencia climática, asuntos de raza y casos criminales de alto perfil, como el proceso de Jeffrey Epstein o el asesinato de la refugiada ucraniana Irina Zarutska.

De esta forma, el activista señaló que el caso de la joven ucraniana es "una historia que se niegan a contar" los medios de comunicación como "CNN, Washington Post, NYT, ABC, NBC, etc.".