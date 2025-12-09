Dos aviones de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela

El recorrido de las naves fue rastreado en tiempo real mediante la plataforma digital FlightRadar24, donde fueron observados acercándose al Lago de Maracaibo desde el interior del Golfo de Venezuela.

Esta violación del espacio aéreo de Venezuela aumentan la tensión en una región donde la actividad militar de Estados Unidos se intensificó durante los últimos días, focalizando la atención internacional sobre la frontera norte venezolana.

Mientras que el domingo pasado, sistemas internacionales de monitoreo también reportaron el paso de dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet estadounidenses cerca del territorio venezolano, según información publicada por FlightRadar24.

Los aviones, con los indicativos “RHINO11” y “RHINO12”, sobrevolaron la zona cercana a Curazao y la franja marítima frente al estado de Falcón. Este despliegue coincidió con el reposicionamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe.

image

Venezuela afirma que su determinación de luchar está reforzada "con armas"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este martes que la determinación de luchar por la libertad del país suramericano, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, está reforzada "con armas".

"Tenemos la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad, es una determinación, no nueva, de siempre, pero está reforzada hoy y está reforzada con armas, y con conciencia moral, republicana y libertaria", dijo el funcionario en un acto por los 201 años de la Batalla de Ayacucho.

Padrino López sostuvo que era necesario ese acto para recordar que la idea de patria e independencia está "vigente como nunca". "Nunca antes habíamos estado tan unidos y tan cohesionados en esa idea", añadió.

El titular de Defensa aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha respondido "dignamente" ante las "amenazas" de Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico pero que Caracas considera se trata de un plan para cambiar de Gobierno.

Además, indicó que la FANB tiene un plan rector que es pertinente con esta "nueva agresión militar y multiforme del imperialismo norteamericano".