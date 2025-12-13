Un ataque israelí con drones mata a un alto jefe de Hamás en Gaza

“Hoy, 13 de diciembre de 2023, el Ejército y la Agencia de Seguridad Interior (Shin Bet) atacaron y eliminaron al jefe de la sede de producción de armas del brazo armado de Hamás y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, Raed Saad”, indicó un comunicado militar israelí. De acuerdo con la misma fuente, Saad era uno de los últimos altos mandos veteranos de Hamás que permanecían en la Franja de Gaza.

El ataque fue realizado con un dron que impactó contra el vehículo en el que se desplazaba Saad, a la altura del cruce de Nablus, al suroeste de la ciudad de Gaza, sobre la carretera de Rashid, una de las principales vías que atraviesan el enclave palestino de norte a sur, paralela a la costa del Mediterráneo. Periodistas locales que relevaron información en las morgues señalaron que al menos cinco personas murieron como consecuencia del bombardeo, aunque no se difundieron detalles sobre la identidad de las demás víctimas.

Israel le atribuye un rol clave al dirigente de Hamás asesinado

Según el Ejército israelí, Saad mantenía una estrecha relación con Marwan Issa, vicejefe del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam. Además, lo acusó de haber participado en la creación de la Brigada de Gaza de ese grupo y de impulsar el desarrollo de una fuerza naval.

También le atribuyó un rol clave en la elaboración del plan operativo conocido como “Muros de Jericó”, un esquema que, de acuerdo con Israel, anticipaba un ataque de características similares al perpetrado el 7 de octubre de 2023 y que habría sido desestimado en su momento por las fuerzas armadas israelíes.

Medios israelíes señalaron que Saad había sido objetivo de al menos dos intentos de ataque en las últimas semanas, que fueron cancelados a último momento, y que incluso había sobrevivido a otros bombardeos durante el conflicto en Gaza.

Violación al alto el fuego

Desde el lado palestino, el grupo islamista Hamás denunció que el ataque constituye una violación directa del acuerdo de alto el fuego vigente. En un comunicado, sostuvo que el bombardeo “reafirma que la ocupación busca deliberadamente socavar y hacer fracasar el acuerdo de tregua mediante la escalada de sus continuas violaciones”. La organización afirmó que el ataque dejó cinco muertos y un número indeterminado de heridos.

Hamás también responsabilizó a Israel de incrementar las acciones militares pese al cese de hostilidades y reclamó la intervención de los mediadores internacionales y de los Estados garantes del acuerdo. “Exigimos que asuman sus responsabilidades y tomen medidas inmediatas para frenar estas flagrantes violaciones”, señaló el grupo.

El episodio vuelve a poner en tensión la frágil tregua en Gaza y expone las dificultades para sostener un alto el fuego duradero en medio de un conflicto que sigue dejando víctimas civiles y profundizando la crisis humanitaria en la Franja.