Estados Unidos: Pidió plata para el funeral de su hijo y terminó acusada por la muerte

En el mensaje, que luego fue eliminado, la mujer describía el impacto emocional y económico del hecho y mencionaba que tenía otros seis hijos a cargo. Esa publicación fue difundida por la revista People.

images (16) El pedido de ayuda económica fue eliminado de GoFundMe.

La imputación que cambió el rumbo del caso

Este lunes, la Policía de Hinesville detuvo a Broniecki como sospechosa dentro de la causa. La mujer quedó acusada de homicidio involuntario, crueldad infantil, negligencia criminal que causa dolor físico o mental excesivo en segundo grado y conducta imprudente, según informó el medio local WSAV.

Las autoridades no dieron detalles sobre las pruebas reunidas, aunque aclararon que la investigación sigue abierta y que no está descartado que se sumen nuevos datos con el avance de las pericias.

Dos semanas antes, el Departamento de Policía de Hinesville había informado que investigaba una herida de bala autoinfligida en el menor. Según el parte oficial, el nene fue llevado a un hospital cercano, donde murió más tarde. En ese momento, la hipótesis era que se trataba de un hecho “accidental”, aunque las circunstancias seguían bajo revisión.

Broniecki recuperó la libertad tras pagar una fianza de 22.300 dólares, pero continúa imputada y a disposición de la Justicia.