"Pagamos, pero tiramos los tickets": La versión de los mendocinos detenidos en Miami

CASTILLO, ABOGADO DE LOS MECHEROS ARGENTINOS, SE CRUZÓ CON NACHO PRIETO Y LUIS OTERO POR SU PREGUNTA

Según explicaron, la situación se generó luego de que agentes de la policía de la ciudad de Sweetwater activaran un procedimiento al sonar una alarma en uno de los comercios. Allí comenzó una revisión de bolsas y pertenencias que derivó en la detención del grupo. Los acusados sostienen que realizaron compras tanto en efectivo como con tarjeta y que, por descuido, descartaron algunos comprobantes de pago.

Los argentinos acusados de robar en Miami rompen el silencio en Mediodía Noticias, en exclusivo

Qué dijeron los acusados

“Sentimos que hay una acusación muy grave que no es cierta. No somos mecheros ni una banda organizada ”, sostuvo Rua. También remarcó que un ladrón “no deja sus datos en hoteles, ni paga con tarjeta de crédito en los locales”. En el mismo sentido, Xiccato explicó que la barrera del idioma y la rapidez del operativo complicaron aún más la situación. “No entendía bien lo que me pedían y se activó todo el protocolo”, señaló.

images (13) Juan Pablo Rua se defendió de la acusación de robo.

Ambos confirmaron que recuperaron la libertad tras pagar una fianza y que no fueron deportados porque, según explicaron, no presentan impedimentos migratorios. El abogado Castillo indicó que la causa sigue su curso en la Justicia estadounidense y que habrá una nueva audiencia el 29 de enero de 2026, donde se definirá la situación procesal de los imputados.

Los turistas aseguraron que el episodio les generó un fuerte daño social y familiar. “Somos laburantes, estamos pagando una condena pública muy grande”, dijo Xiccato. Desde la defensa insisten en que se trató de un malentendido originado en la falta de comprobantes físicos, pese a que los pagos figuran en los registros de las tarjetas de crédito.