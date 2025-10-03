Estatua de Donald Trump y Epstein volvió a Washington y desata críticas

La escultura, llamada primero Best Friends Forever (Mejores amigos por siempre) y luego rebautizada Why Can’t We Be Friends? (¿Por qué no podemos ser amigos?) , muestra a ambos personajes tomados de la mano en tono festivo.

El Servicio de Parques Nacionales había quitado la obra la semana pasada por falta de permisos, pero el colectivo artístico Secret Handshake (Apretón de manos secreto) encontró un resquicio legal y logró reponerla. Según explicó la gestora cultural Carol Flaisher, solo hizo falta presentar un pedido de manifestación bajo la Primera Enmienda y esperar 24 horas sin respuesta oficial para poder colocarla de nuevo.

IMG_9363

Una obra polémica

El grupo definió la escultura como un gesto satírico que busca “recordar la cercanía entre Trump y su amigo Epstein”. En un comunicado, compararon su regreso a Washington con las estatuas de generales confederados reinstaladas en espacios públicos.

Durante la mañana, varios transeúntes se detuvieron a sacarse fotos con la pieza. El Departamento del Interior, que supervisa al organismo de parques, evitó referirse al caso y emitió un comunicado genérico sobre la parálisis del gobierno federal iniciada el miércoles.

Desde la Casa Blanca, se respondió con dureza: acusaron a “los demócratas y los medios” de haber ignorado durante años a las víctimas de Epstein y de gastar dinero en una estatua “provocadora”.

Trump reconoció haber tenido trato con Epstein durante unos 15 años, aunque buscó minimizar esa relación tras el arresto del financista en 2019, quien murió en prisión a la espera de juicio por trata sexual de menores. Los llamados a liberar los llamados Epstein Files, documentos judiciales donde aparece mencionado el exmandatario, siguen sumando presión sobre su figura.