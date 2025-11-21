Trump instó a Zelenski a aceptar su plan: "Tendrá que gustarle"

"Tenemos un plan. Es horrible lo que está sucediendo. Es una guerra que nunca debió haber ocurrido", reiteró el mandatario durante una reunión con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Casa Blanca.

"Sí, tenemos una manera de lograr la paz; él tendrá que aprobarla", reaccionó Trump a una pregunta sobre la postura de Zelenski. "Tendrá que gustarle. Y si no le gusta, que sigan luchando", agregó.

Embed Trump: Zelenski tendrá que aprobar el plan de paz de EE.UU.



Por su parte, el mandatario recordó el escandalosa episodio entre él y Zelenski en la Casa Blanca. "En algún momento tendrá que aceptar algo. [...] ¿Recuerdan que hace poco en el Despacho Oval le dije: 'No tienes las cartas'?". Trump añadió que cree que Zelenski debería haber llegado a un acuerdo hace un año o incluso hace dos años.

El plan de 28 puntos

El jueves se publicaron los 28 puntos del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el conflicto ucraniano, ampliamente discutidos en los medios desde hace varios días. Incluyen la prohibición de la expansión de la OTAN, el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia y la celebración de las presidenciales en Ucrania 100 días después de que el documente entre en vigor, así como cuestiones territoriales no favorables para Kiev.

Además, obligan al régimen ucraniano erradicar el nazismo y la discriminación de las personas de habla rusa.

Vladímir Zelenski comentó la propuesta este viernes por primera vez. "Ahora Ucrania puede enfrentarse a una elección muy difícil. O la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave", expresó. "O 28 puntos complicados o un invierno extremadamente duro", agregó. Asimismo, indicó que se trata de "uno de los momentos más difíciles" en la historia de Ucrania.