Estuvo preso casi 20 años por un asesinato que cometió su gemelo

Dugar pudo salir de la Cárcel del Condado de Cook, en Chicago, y vivirá en un centro residencial de transición como condición para su liberación, se informó este viernes.

Había sido condenado en 2003 a 54 años de prisión, y permaneció tras las rejas hasta este año, a pesar de que en 2016 su hermano gemelo, Karl Smith, confirmara en un tribunal haber sido él quien había matado.

Como Smith ya estaba cumpliendo una condena de 99 años por robo a mano armada en un hecho en el que un niño recibió un balazo en la cabeza, los fiscales no creyeron su testimonio ya que, consideraron, no tenía nada que perder en un intento de exculpar a su hermano. Por otro lado, indicaron que su relato no se ajustaban a los testmonios de testigos oculares independientes de lo que había sucedido.

En 2018, un juez hizo lugar a la postura de la fiscalía y Dugar siguió preso. Sin embargo, su condena fue posteriormente revocada por la Corte de Apelaciones.

"Tenemos la esperanza de que el fiscal del estado (del condado de Cook) abandone el caso contra Kevin y luego, haga lo que haga, abandone el caso contra Kevin porque es inocente. Está claro que es inocente, pero si persisten iremos a juicio y lo reivindicaremos en el juicio", dijo el abogado de Dugar, Ronald Safer.