En una entrevista televisiva que le brindó al periodista Risto Mejide, Rosell reveló momentos complicados cuando estuvo privado de su libertad. "Me amenazaron un par de veces, pero enseguida los compañeros salieron en mí defensa", expresó.

semana-sandro-rosell-ex-presidente-del-fc-barcelona-a-juicio-se-le-acusa-de-trafico-de-organos-humanos.webp

Agregó: "Me iban a dar de hostias. Uno por ser presidente del Barça y otro por ser catalán. Me pasó una vez en Madrid y otra en Barcelona, pero las dos me protegieron sin que lo pidiera".

Y contó cómo eran los conflictos: "Uno me dijo que le pagaba todo lo que me pidiera hasta que quisiera o me reventaba, pero salieron mis compañeros y lo frenaron. En Barcelona me hice muy amigo de un jefe gitano que era muy del Barsa. Entonces, ahí el que me amenazó fue un gitano. El jefe le dijo cuatro cosas y se paró todo".

TZSZAY2QTRGADD7D5SKZRLRCI4.jpg Sandro Rosell junto a Lionel Messi en la época dorada del FC Barcelona. Archivo.

"Condones y vaselina, ¿para qué?"

En un momento de la charla Risto Mejide le comenta a Sandro Rosell que "cuando tú ingresas en prisión cuentas que te dan un paquete de condones y vaselina. Tú te preguntaste... ¿para qué? Descubriste para qué". "Sí. Hay mucha relación homosexual en la cárcel, pero incluso de gente que no es homosexual", explicó el expresidente culé.

OktsmdGedNOC1sHZ.mp4

El momento del arresto

"Vienen muchísimos policías, 20 ó 30, con una orden judicial, para detenerme por unos casos de una empresa mía de hace 12 años en Brasil y yo alucino. Nos llevan al cuartelillo y de ahí para Madrid", comentó Sandro.

"En el registro sacaron un dinero de un sobre, en total 5.000 euros. Les digo que no es mío, lo extienden, lo graban y la noticia fue que me habían encontrado ingentes cantidades de dinero. Al policía le digo que el dinero me lo ha puesto alguien de los que estaban ahí. Enseguida pensé que pintaba mal, que había una persecución seria", añadió al respecto.