El encuentro tuvo lugar tras haberse levantado una restricción judicial. "Estaba muy alegre con el resultado de la primera vuelta", dijo el candidato ultraderechista sobre la visita al expresidente Jair Bolsonaro.
A menos de dos semanas para el balotaje en Brasil, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, visitó este martes a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, en el lugar donde cumple prisión domiciliaria. El encuentro se produjo luego de haberse levantado la restricción judicial que le impedía verlo desde julio pasado.
“Salgo muy feliz de aquí, estaba muy alegre con el resultado de la primera vuelta”, expresó el senador a los periodistas reunidos frente a la urbanización del Distrito Federal de Brasilia, donde el líder ultraderechista cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel en septiembre de 2025 luego de ser encontrado culpable de un intento de golpe de Estado destinado a impedir la asunción de Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.
El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, instructor del proceso que llevó a Jair a prisión domiciliaria, decidió el lunes no prolongar la restricción de 90 días que le había impuesto a Flávio en julio, luego de que leyera públicamente una carta de su padre en redes sociales, violando las medidas cautelares vigentes contra el exmandatario.
De Moraes habilitó el encuentro con una condición: que las visitas no tuvieran una finalidad "político-electoral".
La visita del candidato duró alrededor de una hora. “Está bien, haciendo esas bromas sin gracia (...). Tiene buen humor, satisfecho con el trabajo que se está realizando y con esperanzas de que Brasil cambie”, manifestó al retirarse de la residencia de su padre. "Salgo con energías renovadas", agregó.
El aspirante ultraderechista también aprovechó el diálogo con los periodistas para criticar al Partido de los Trabajadores (PL), al que acusó de llevar adelante la campaña de Lula con base en “mentiras” contra su persona, tras las marchas del fin de semana con el objetivo de revertir la derrota del presidente brasileño en la primera vuelta.
De cara al balotaje del próximo 25 de octubre, la consultora Datafolha otorgó a Flávio Bolsonaro el 52% de las intenciones de voto, frente al 48% que obtendría Lula. El legislador obtuvo el 47% de los sufragios en la primera ronda, frente al 45% del Presidente, que a los 80 años busca su cuarto mandato.
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