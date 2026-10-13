La visita del candidato duró alrededor de una hora. “Está bien, haciendo esas bromas sin gracia (...). Tiene buen humor, satisfecho con el trabajo que se está realizando y con esperanzas de que Brasil cambie”, manifestó al retirarse de la residencia de su padre. "Salgo con energías renovadas", agregó.

Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 27 años de cárcel.

El aspirante ultraderechista también aprovechó el diálogo con los periodistas para criticar al Partido de los Trabajadores (PL), al que acusó de llevar adelante la campaña de Lula con base en “mentiras” contra su persona, tras las marchas del fin de semana con el objetivo de revertir la derrota del presidente brasileño en la primera vuelta.

De cara al balotaje del próximo 25 de octubre, la consultora Datafolha otorgó a Flávio Bolsonaro el 52% de las intenciones de voto, frente al 48% que obtendría Lula. El legislador obtuvo el 47% de los sufragios en la primera ronda, frente al 45% del Presidente, que a los 80 años busca su cuarto mandato.